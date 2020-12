Grêmio empata com o Sport pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Grêmio entrou em campo, no início da noite de sábado, para enfrentar o Sport, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Tricolor ficou no empate em 1 a 1 com os donos da casa.

A partida não começou favorável para os gremistas, que logo aos 9 minutos acabaram sofrendo o gol, marcado por Dalberto. Apesar de maior posse de bola na etapa inicial, não surgiram boas oportunidades e assim, sem alterações no placar.

O segundo tempo seguiu no mesmo ritmo, mas com uma desvantagem para o Tricolor. Aos seis minutos, Kannemann foi punido com o segundo cartão amarelo, sendo expulso da partida. Mas aos 27′, em cobrança de pênalti, Pepê deixou tudo igual, quando chutou com qualidade, rasteiro, no canto esquerdo da meta pernambucana.

Com o empate, o Grêmio soma um ponto na competição e segue beliscando o G-4.

Primeiro Tempo

Os minutos iniciais começaram movimentados na Ilha do Retiro. A primeira chance gremista saiu aos 7’, quando Ferreira ganhou da marcação e tentou um cruzamento, mas Maidana fez o corte pela linha de fundo. Após a cobrança de escanteio gremista, o Sport se lançou em contra-ataque e foi efetivo. Patric fez um cruzamento na área para Dalberto, que mandou para o fundo das redes, com 9 minutos de jogo.

Cinco minutos depois, o Tricolor quase empatou a partida, após Cortez ser acionado na esquerda e cruzar na pequena área. Churín tentou alcançar, mas a defesa pernambucana conseguiu o corte. Quatro minutos depois, Jean Pyerre recebeu no meio e chutou colocado, mas a bola saiu por cima da meta.

Mas os gremistas buscaram se manter no ataque e, aos 20’, foi a vez de Pepê descer pela esquerda e já na área, fazer o cruzamento. A defesa cortou novamente.

Passados 29’, o Grêmio chegou em cobrança de falta. Jean colocou na área, o goleiro do Sport afastou de soco. Na sobra, Pepê fez um cruzamento, mas a bola passou por todo mundo e acabou com a equipe adversária.

Outra chance gremista surgiu aos 37’, quando Ferreira, da direita, fez um cruzamento na área, mas a defesa cortou pela linha de fundo, cortando o lance de ataque tricolor. Em seguida, Jean Pyerre serviu Cortez na esquerda, que fez um cruzamento com qualidade para Churín. O centroavante desviou de cabeça, com muito perigo, mas a bola saiu por sobre a meta.

Já nos acréscimos, o Tricolor tentou com Ferreira, que cobrou escanteio, mas Marcão cortou.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação. Logo nos primeiros minutos, o Sport chegou com muito perigo, após uma cobrança de escanteio. A bola foi colocada na pequena área, Maidana desviou e por sorte, Mugni não conseguiu alcançar.

Aos 7 minutos de jogo, Kannemann cometeu uma falta e acabou amarelado novamente, sendo expulso da partida. No minuto seguinte, o Sport chegou com perigo, quando da esquerda, Thiago Neves cruzou para Dalberto, que chutou de primeira, pra fora.

Mais uma vez no ataque, os donos da casa chegaram com Patric, pela direita. Já dentro da área, ele dominou e tentou a finalização, mas Vanderlei saiu dividindo para defender.

Do outro lado, aos 11’, o Grêmio criou uma boa chance, com a jogada individual de Ferreira, que invadiu a área, driblou a marcação, foi a linha de fundo e chutou, mas a bola bateu na rede, pelo lado de fora. Respondendo de imediato, Thiago Neves tabelou com Mugni, e chutou a gol, mandando à esquerda da meta gremista.

Passados 23’, o Grêmio trabalhou com Victor Ferraz e Diego Churín. O lateral cruzou, Churín recebeu, mas Marcão acabou cometendo falta sobre o centroavante dentro da área. Pênalti para o Tricolor após revisão no VAR. Na cobrança, aos 27 minutos, Pepê chutou com qualidade, rasteiro, no canto esquerdo da meta pernambucana, deixando tudo igual na Ilha do Retiro.

Aos 32’, o Tricolor teve uma falta da meia esquerda. A bola foi colocada na área, mas o lance estava impedido, quando Rodrigues tentou desviar a gol.

Com 40’, o Sport tentou voltar a frente no marcador com Dalberto, que arriscou de longe, chutando no centro da meta gremista. Vanderlei defendeu.