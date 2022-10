Grêmio empata com o Bahia na Arena pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Buscando dar mais um passo para o acesso à elite do futebol brasileiro, o Grêmio entrou em campo na tarde deste domingo, na Arena, diante de mais de 44 mil torcedores, para encarar o Bahia, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Tricolor empatou em 1 a 1 com os visitantes e somou um ponto na competição. O gol gremista foi anotado aos 38 minutos da etapa complementar, por Thiago Santos, deixando a equipe de Renato Portaluppi com 58 pontos na tabela de classificação.

A partida iniciou movimentada, com as primeiras oportunidades para o lado gremista. Logo aos três minutos, Edilson fez um cruzamento da direita na área, Diego Souza dominou no peito, ajeitou e finalizou de bicicleta, mas mandou para fora. Logo em seguida, foi a vez de Biel lançar Bruno Alves, mas a zaga afastou. Na sobra, Villasanti chutou forte, mandando à esquerda da meta defendida por Mateus Claus.

Passados 12 minutos, Edilson puxou um contra-ataque e fez um lançamento preciso para Diego Souza, na esquerda. O atacante dominou, girou sobre o marcador e chutou rasteiro, mas o goleiro adversário caiu para fazer a defesa. Não demorou para o Grêmio ter uma chance em bola parada: Bitello colocou na boca do gol, mas a zaga cortou de cabeça para a linha de fundo. Outra oportunidade saiu em um chute colocado de Biel, após boa jogada coletiva, mas a bola passou à direita da meta e saiu.

Aos 21’, foi a vez de Thaciano ganhar da marcação e chutar cruzado. Luca Leiva tentou alcançar ainda de carrinho, mas a bola saiu. Logo no lance seguinte, Diego Souza deu um passe para Biel, que acabou isolando.

Quadro minutos depois, o Bahia teve sua primeira chance clara em cobrança de falta frontal, próximo da meia-lua da grande área. Ricardo Goulart bateu, carimbando a barreira. Jacaré fez um cruzamento em direção a meta gremista, mas Gabriel Grando segurou e impediu qualquer perigo.

Já com 31’ jogados, Diogo Barbosa trabalhou com Biel, foi a linha de fundo, tirou do goleiro e rolou para Thaciano, que tentou a finalização, mas Luiz Henrique salvou para os visitantes, impedindo o que seria o primeiro gol tricolor.

Nos acréscimos, Jacaré colocou a bola na área, houve o desvio de cabeça, Gabriel Grando espalmou, mas Lucas Mugni pegou o rebote e mandou para o fundo das redes e colocando o Bahia na frente.

O técnico Renato Portaluppi mudou a equipe no intervalo da partida: Lucas Leiva e Thaciano deram seus lugares para Guilherme e Thiago Santos.

A primeira chance de gol da etapa complementar foi adversária: Vitor Jacaré finalizou de fora da área, mandando com muito perigo, mas para fora. O Grêmio respondeu de imediato, quando Guilherme recebeu na esquerda, cortou a marcação e chutou, mas Mateus Claus defendeu. Na sequência, Bitello fez uma jogada individual e mandou a gol, mas parou no arqueiro baiano. Passados 14 minutos, o Grêmio tentou novamente com o meia, que finalizou, mas a bola subiu demais.

O Grêmio conseguiu chegar ao gol aos 18 minutos, com Thiago Santos, depois de uma boa troca de passes. Diego Souza deu um passe para Biel, que cruzou para o meia empurrar para as redes, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Mais duas mudanças: Edilson e Bitello saíram para as entradas de Leo Gomes e Elkeson.

Aos 30’, o Bahia chegou com muito perigo, com o desvio de Patrick na primeira trave, mas Grando fez grande defesa, espalmando para escanteio. Em seguida, após cobrança, Luiz Otávio subiu mais que todos e mandou a gol – a bola passou raspando a trave.

Na reta final, aos 38 minutos, o Grêmio conseguiu igualar o marcador com Thiago Santos. Guilherme fez um cruzamento preciso na cabeça do meia, que subiu e mandou para o fundo do gol, empatando a partida.

Em um dos últimos lances, quase que o Tricolor conseguiu a virada, mas a bola não entrou.

Com o resultado, o Grêmio ocupa a segunda posição na tabela, com 58 pontos. O próximo duelo será no dia 23 de outubro, domingo, às 16h, diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife-PE.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 1×1 Bahia

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre-RS

Data/Horário: 16/10/2022 – 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP), Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) Quarto árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Caio Vidal, Daniel, Marcinho, Goulart (Bahia), Edilson (Grêmio)

GOLS: Lucas Mugni (48’/1T) (0-1), Thiago Santos (38’/2T) (1-1)

Grêmio: Gabriel Grando; Edilson (Leonardo 21’/2T), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva (Thiago Santos – intervalo) e Bitello (Elkeson 21’/2T); Thaciano (Guilherme – intervalo), Biel e Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Bahia: Mateus Claus; André (Marcinho 37’/2T), Ignacio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni (Miqueias 29’/2T) e Daniel (Rezende 29’/2T); Caio Vidal (Raí Nascimento 16’/2T), Jacaré e Goulart (Davó 16’/2T). Técnico: Eduardo Barroca

