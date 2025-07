Grêmio empata com Alianza Lima e diz adeus à Copa Sul-Americana 

O sonho do Grêmio na Copa Sul-Americana terminou de forma amarga nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio. Diante de sua torcida, o Imortal Tricolor não conseguiu reverter a desvantagem e, após um empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, foi eliminado nos playoffs da competição. O placar agregado finalizou em 3 a 1 a favor da equipe peruana, que já havia vencido o duelo de ida.

A partida de volta começou com o Grêmio buscando o resultado, mas o gol só veio aos 10 minutos do segundo tempo. Em jogada de escanteio, após cruzamento preciso de Marlon pela esquerda, o zagueiro Gustavo Martins se antecipou à marcação e, com um belo chute de perna canhota, inaugurou o placar para o time gaúcho. A vantagem mínima dava esperança ao Tricolor de levar a decisão para a prorrogação ou pênaltis.

Nos minutos finais, a tensão aumentou. Aos 45 minutos do segundo tempo, o zagueiro Zambrano, do Alianza Lima, que já tinha cartão amarelo, cometeu falta em Braithwaite, que avançava perigosamente. Com o segundo amarelo, Zambrano foi expulso, deixando a equipe peruana com um a menos.

No entanto, a noite reservava um roteiro cruel para o Grêmio. Aos 51 minutos dos acréscimos, em um lance emblemático, o atacante Hernán Barcos – ídolo e ex-jogador gremista – aproveitou uma bola enfiada na área e, com uma cavadinha sutil, tocou por cima do goleiro, decretando o empate e a classificação do Alianza Lima. O “Pirata”, em respeito ao seu passado no clube gaúcho, optou por não comemorar o gol que selou a eliminação tricolor.

Contexto da eliminação e próximos passos

A desvantagem gremista já era grande desde o jogo de ida, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. Na ocasião, o Alianza Lima havia vencido por 2 a 0, com gols de Gasper Gentile e Erick Castillo, construindo uma vantagem confortável para o confronto de volta.

O Alianza Lima garantiu sua vaga nos playoffs da Sul-Americana após ficar na terceira colocação do Grupo D da Copa Libertadores. Com a classificação assegurada, a equipe peruana agora enfrentará a Universidad Católica do Equador nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para o Grêmio, a eliminação significa o fim de uma frente importante na temporada. O foco agora se volta inteiramente para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), para um desafio de peso contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 17ª rodada da competição nacional. O Alianza Lima, por sua vez, recebe o Alianza Atlético no domingo, às 20h, pela segunda rodada do Clausura do Campeonato Peruano.

