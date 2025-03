Grêmio elimina Athletic Club nos pênaltis na Copa do Brasil

Em uma noite de fortes emoções na Arena Unimed, o Grêmio garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao superar o Athletic Club nos pênaltis, após um empate eletrizante de 3 a 3 no tempo regulamentar. O Tricolor Gaúcho, que chegou a estar à frente no placar, viu a partida se encaminhar para as penalidades máximas com um gol contra nos minutos finais.

O Jogo

A partida começou com o Athletic Club surpreendendo logo aos 2 minutos, quando David Braga acertou um belo chute de esquerda, sem chances para o goleiro Gabriel Grando. O Grêmio não demorou a responder e empatou aos 10 minutos com Braithwaite, aproveitando um rebote dentro da área.

A virada gremista veio aos 20 minutos, em um lance curioso. João Lucas tentou um lançamento para Cristaldo na área, mas o goleiro Vitor do Athletic Club falhou na tentativa de encaixe, e a bola acabou entrando lentamente no gol.

No início do segundo tempo, o Athletic Club voltou a igualar o marcador com um chute rasteiro de Diego Fumaça, de fora da área, no canto direito de Grando. O Grêmio parecia ter garantido a vitória aos 43 minutos, quando Arezo driblou o goleiro e tocou para o gol vazio. No entanto, aos 48 minutos, João Lucas, do Grêmio, desviou a bola contra o próprio patrimônio, levando a decisão para os pênaltis.

Decisão nos pênaltis

Nas penalidades, o Grêmio se mostrou mais eficiente e venceu por 8 a 7, garantindo a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O sorteio para definir os confrontos da terceira fase será realizado pela CBF em data a ser definida.

Próximos desafios

O Grêmio agora volta suas atenções para a decisão do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, às 16h (de Brasília), o Tricolor enfrenta o Internacional no Beira-Rio, precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0 para conquistar o título estadual.

Enquanto isso, o Athletic Club se prepara para a final do Troféu Inconfidência. Neste sábado, às 20h, a equipe recebe o Uberlândia na Arena Unimed, buscando confirmar a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida.

Gols da partida

Athletic Club: David Braga (2′ 1T), Diego Fumaça (1′ 2T), João Lucas (contra, 48′ 2T)

Grêmio: Braithwaite (10′ 1T), João Lucas (20′ 1T), Arezo (43′ 2T)

Destaques

David Braga: O autor do primeiro gol do Athletic Club, com um belo chute de esquerda.

Braithwaite: O atacante gremista marcou o gol do empate, mostrando oportunismo dentro da área.

João Lucas: O lateral teve participação nos dois lados, marcando um gol para o Grêmio e um gol contra.

Arezo: O atacante gremista marcou o que parecia ser o gol da vitória, mas o jogo ainda reservava emoções.

