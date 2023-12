Grêmio derrota o Vasco e volta ao G4 no Brasileirão

O Grêmio voltou ao G4 na classificação do Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada para mais de 50 mil torcedores presentes na Arena, o Tricolor derrotou o Vasco da Gama pelo placar de 1 a 0, com gol de Luis Suárez. O resultado recolocou o Grêmio na quarta colocação da tabela, com 65 pontos somados.

A partida começou com as duas equipes acelerando a transição ofensiva, com o Grêmio sendo mais efetivo e chegando gradativamente com maior perigo em suas investidas. Perto dos sete minutos de jogo, o Grêmio colocou pressão na zaga do time carioca com dois escanteios seguidos. No minuto seguinte, Villasanti deu o passe para Suárez. Na área pelo lado direito, ele deu uma caneta no defensor e tentou a conclusão de bico com o pé esquerdo, mas a bola foi na rede pelo lado de fora.

Os cariocas chegaram com perigo em jogada na linha de fundo e o cruzamento da direita, aso 14 minutos. A bola viajou até a segunda trave e a conclusão dentro da área acabou selando a defesa gremista. Cinco minutos depois, em contra-ataque após escanteio gremista, Gabriel Pec passou pela marcação do Villasanti e tentou o passe para o meio da área. No último recurso Reinaldo tirou o perigo da área mandando para escanteio.

Aos 21 minutos, o Tricolor trabalhou bem a posse de bola. Villasanti fez a abertura no lado esquerdo e Reinaldo fez o cruzamento rápido. Suárez se projetou na primeira trave sem alcançar a conclusão de cabeça. Nathan Fernandes tentou desviar novamente no segundo pau de carrinho, mas sem ângulo a bola acabou saindo. No minuto seguinte o Grêmio rodou bem a posse em frente a área da direita até o lado esquerdo. Reinaldo engatilhou o forte chute rasante de fora e ela passou perto da trave esquerda de Léo Jardim.

O técnico Renato Portaluppi acabou tendo que fazer a primeira troca por lesão. Fabio deixou o campo aos 28 minutos para a entrada de Gustavo Martins. Aos 33 minutos, Ferreira puxou o contragolpe em velocidade e centrou o passe para Suárez. Ele deu o passe para Nathan Fernandes que foi derrubado perto do bico da grande área. Na cobrança da falta, aos 34 minutos, Suárez fez que ia bater no gol e deu o cruzamento. Rodrigo Ely testou para o fundo das redes. Na checagem do VAR, o gol foi anulado por muito pouco.

A partir daí, o jogo ficou menos acelerado e as duas equipes tiveram maior dificuldade em tramar as jogadas ofensivas de forma mais efetiva. O Grêmio teve boas oportunidades, mas faltou melhor acabamento para levar novamente perigo ao gol vascaíno. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Ferreira puxou a marcação na extrema esquerda e soltou a bola para Suaréz. O uruguaio adiantou e tentou bater firme e colocado, mas a bola foi no centro para facilitar a defesa, na última investida da etapa.

O Grêmio voltou sem trocas para a etapa final. Logo no primeiro ataque, aos 30 segundos, o Grêmio abriu o placar. Nathan Fernandes puxou em velocidade a transição ofensiva e rolou na entrada da área para Luis Suárez. Com toda a qualidade do quarto maior artilheiro do mundo em atividade, ele enquadrou o corpo e bateu de chapa, em curva, de perna direita, para tirar do goleiro e mandar no canto esquerdo. Um golaço! 1 a 0!

A partir da vantagem, o Grêmio passou a controlar mais a partida, enquanto o Vasco procurava reagir no duelo. Em jogada de perigo pelo lado esquerdo da área, aos 20 minutos, a bola foi chutada cruzada, mas a cobertura foi feita por Rodrigo Ely para afastar o perigo. Em seguida, Nathan e André entraram na partida, para as saídas de Franco Cristaldo e Nathan Fernandes, respectivamente.

Em jogada individual de Ferreira na extrema esquerda aos 28 minutos, ele cortou para o meio já invadindo a área até abrir ângulo e bater forte e cruzado de direita. Léo Jardim conseguiu espalmar para o lado. Suárez pegou o rebote quase sem ângulo do outro lado da área para chutar de primeira. A bola desviou na trave esquerda e bateu nas pernas de Léo Jardim, para não entrar o que seria o gol para ampliar a vantagem. Que chance!

A resposta veio em chute cruzado de Marlon três minutos depois. Ele arriscou de direita e a bola cruzou a pequena área gremista sem ninguém aparecer por ali para concluir. Por fim, entraram Ronald e Cuiabano no jogo, para as saídas de Pepê e Ferreira.

Na reta final, o time visitante procurou se jogar ao ataque, enquanto o Tricolor buscava aproveitar os espaços. Aos 46 minutos, o Vasco conseguiu a jogada pelo lado esquerdo da área até ser rolada para trás. O chute de primeira foi colocado no canto direito. Caíque se esticou para salvar com a mão direita, praticando defesa espetacular na Arena, salvando o que seria o empate.

O Grêmio está no G4, zona que garante vaga direta para a fase de grupos da Libertadores no ano que vem. O último compromisso será na próxima quarta-feira, 21h30, diante do Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro.

