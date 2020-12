Grêmio derrota fora de casa o Vitória no Brasileiro Sub-20

O Grêmio está muito perto da classificação para as quartas de final no Brasileiro Sub-20. Na tarde deste domingo, em partida válida pela penúltima rodada na primeira fase, no Estádio do Barradão, em Salvador, o Tricolor bateu o Vitória pelo placar de 2 a 1. Os gols do triunfo gremista foram marcados por Ricardinho e Wesley.

A primeira chegada mais forte foi do Grêmio, em chute forte de Gazão aos 12 minutos. De fora da área, ele arrematou e a bola passou raspando o travessão. O gol inaugural veio aos 22 minutos. Após a briga no pé-de-ferro de Pedro Lucas na parte central da intermediária ofensiva, ele teve vantagem e tocou rápido para Leo Fenga. O toque de primeira foi para Thomas Luciano invadindo a área pela direita. Ele dominou e rolou para trás. Ricardinho veio chutando cruzado de direita e a bola foi rolando para ir com pouca força no cantinho direito, tocar a trave, e entrar. 1 a 0!

Logo aos três minutos da etapa final, o time da casa conseguiu deixar tudo igual. Em rápido contra-ataque, o avante do time da casa ficou de frente para gol. Concluiu na trave e na volta colocou de cabeça pro gol aberto. Depois das trocas promovidas, o Grêmio passou a dominar novamente o jogo. Ainda assim sofreu o perigo em duas oportunidades nas quais o goleiro Felipe fez grandes defesas para evitar a virada.

Já na reta final, aos 43 minutos, Kevin recebeu o passe pela direita de ataque e arriscou o chute cruzado. No meio do caminho Wesley dominou ingressando na área. Ameaçou o chute de direita para dar o corte no zagueiro que passou reto no carrinho. Então ele enquadrou o corpo para chutar de canhota por baixo do goleiro e fechar a vitória. 1 a 2!

Com este resultado a equipe chegou aos 30 pontos somados em 18 jogos, alcançando a quinta colocação na tabela, dentro do G8. Ainda aguarda as outras partidas para saber se poderá talvez até empatar na última rodada para passar de fase. Vai receber o Sport Recife no CFT em Eldorado do Sul, às 15h30, no próximo domingo.