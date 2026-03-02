Connect with us

Esportes

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Published

20 segundos ago

on

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional por 3 a 0 no jogo de ida da final estadual. Com gols de Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius, o Imortal construiu vantagem confortável para o jogo de volta no Beira-Rio.

A partida decisiva

O clássico começou equilibrado até os 32 minutos, quando a expulsão de Bernabei – por derrubar Amuzo como último homem – mudou completamente o jogo. O Grêmio aproveitou a superioridade numérica para marcar dois gols ainda no primeiro tempo: primeiro com Enamorado, aos 38 minutos, em cobrança de escanteio; depois com Amuzu, aos 45, em rápido contra-ataque.

No segundo tempo, o Colorado tentou reagir, mas foi surpreendido novamente. Aos 22 minutos, Carlos Vinícius aproveitou lançamento de Amuzu e, após rebote na trave e no zagueiro Victor Gabriel, marcou o terceiro gol gremista.

Estatísticas do confronto

  • Posse de bola: 58% Grêmio x 42% Internacional
  • Finalizações: 14 (Grêmio) x 6 (Internacional)
  • Cartões: 4 amarelos (2 para cada time) e 1 vermelho (Inter)
  • Público: 45.123 pagantes na Arena

Cenário para o jogo de volta

Com a vantagem construída, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no Beira-Rio que ainda será campeão. Já o Internacional precisa de uma vitória por três gols para levar a decisão para os pênaltis, ou por quatro ou mais para conquistar o título diretamente.

O técnico Renato Gaúcho destacou: “Fizemos um jogo quase perfeito, mas sabemos que o trabalho está pela metade. O Inter é perigoso em casa e vamos nos preparar para terminar o trabalho no Beira-Rio”.

A decisão do Campeonato Gaúcho está marcada para o próximo domingo (8), às 18h, no estádio Beira-Rio. O Grêmio busca seu 42º título estadual, enquanto o Inter tenta evitar que o rival aumente ainda mais a diferença na contagem de conquistas do campeonato.

Fonte: Esportes

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes20 segundos ago

Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
Esportes30 minutos ago

Fluminense avança à final do Carioca após empate com Vasco no Maracanã

O Fluminense garantiu sua vaga na final do Campeonato Carioca após empatar em 1 a 1 com o Vasco da...
Esportes30 minutos ago

Palmeiras vence São Paulo e avança para sétima final consecutiva do Paulistão

O Palmeiras garantiu sua presença na final do Campeonato Paulista pelo sétimo ano seguido ao derrotar o São Paulo por...
Horóscopo48 minutos ago

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 02/03/2026

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para...
Polícia Federal5 horas ago

PF prende dois bolivianos com mais de meia tonelada de cocaína no Maranhão

Imperatriz/MA. A Polícia Federal efetuou, na madrugada de 1/3, a prisão em flagrante de dois cidadãos bolivianos. Os indivíduos haviam...
Entretenimento6 horas ago

Emocionada, Camila Queiroz homenageia o pai que já faleceu: ‘Pra sempre seu dia’

A atriz Camila Queiroz, de 32 anos, usou as redes sociais neste domingo (1º), para prestar uma homenagem emocionante ao...
Entretenimento6 horas ago

Margareth Serrão faz primeiras cirurgias plásticas aos 60 anos e celebra resultado

Aos 60 anos, Margareth Serrão decidiu realizar um antigo desejo e passou por suas primeiras cirurgias plásticas. A mãe da...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus15 horas ago

Homem morre após ser atropelado em São Mateus; polícia investiga morte

Um homem de 28 anos, identificado como Jhemison Borges de Jesus, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (28),...
São Mateus23 horas ago

Jovem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em ataque em São Mateus

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (28), no bairro Vila Nova, em São...
São Mateus2 dias ago

Forte chuva com raios e trovões provocam alagamentos em São Mateus; vídeos

O final da tarde desta sexta-feira (27) escureceu como se fosse noite em São Mateus, no Norte do Espírito Santo....

Regional

Regional3 dias ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional3 dias ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional3 dias ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...

Estadual

Estadual13 horas ago

VÍDEO | Homem é morto com tiro na cabeça em bar; bala atravessa e atinge mulher no ES

Um homem de 34 anos, identificado como Luciano da Silva Oliveira, foi assassinado a tiros na noite de sábado (28)...
Estadual2 dias ago

Detento morre após agressão dentro de cela em Vila Velha

Um detento de 28 anos morreu após ser agredido por outro preso na noite de sexta-feira (27), na Penitenciária Estadual...
Estadual2 dias ago

150 capixabas só fazem aniversário a cada 4 anos

Os números mostram que o grupo que faz aniversário é pequeno, mas constante. Tem capixaba que comemora aniversário todos os...

Nacional

Nacional9 horas ago

Garotas do job: grupo alvo da polícia anunciava prostituição no Roblox

O ambiente virtual reproduzia cenários com exaltação a facções criminosas, simulação de uso de drogas e armas A Polícia Civil...
Nacional9 horas ago

Homem mata mulher com fio de telefone e leva corpo à UPA: “Suicídio”

Conforme apurado pela polícia, o suspeito teria pressionado o médico a atestar suicídio Uma mulher de 36 anos foi vítima...
Nacional9 horas ago

Empina, toma e mama: fila do “bumbum guloso” ferve atrás de atacadão; vídeo

O papo é direto, sem curvas ou sutilezas. No submundo da QS 3, a regra é clara: o sexo oral...

Policial

Policial2 dias ago

Neam de Itapemirim prende mulher em flagrante por extorsão, agressão e ameaça contra idosa

O Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (Neam) de Itapemirim, com apoio da equipe da 9ª...
Policial2 dias ago

PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Policial2 dias ago

Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento6 horas ago

Zuri vive dia mágico na Disney e encanta as mães Lud e Bru: ‘Um encontro de encantos’
Entretenimento9 horas ago

Gabi Martins emagrece 7 kg e relata machucados após desfile pela Vila Isabel

A cantora e influenciadora Gabi Martins contou que passou por um processo de emagrecimento para desfilar como musa da Unidos...
Entretenimento1 dia ago

Vivi Noronha ganha pedido de namoro surpresa na madrugada: ‘Anel gigante’

Da Fúria, de 22 anos, foi surpreendida na madrugada deste sábado (28), com um pedido de namoro preparado por Da...

POLÍTICA

Política2 dias ago

Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política2 dias ago

Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política2 dias ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...

Esportes

Esportes1 dia ago

Organizada do Vasco cobra lateral que pediu camisa de Neymar; vídeo

Paulo Henrique pediu a camisa de Neymar na derrota do Vasco contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro A Força Jovem do...
Esportes1 dia ago

Novorizontino elimina Corinthians e avança à final do Paulistão

O Novorizontino escreveu seu nome na história do futebol paulista ao eliminar o Corinthians com uma vitória por 1 a...
Esportes1 dia ago

Cruzeiro garante vaga na final do Mineirão com gol nos acréscimos

Em um jogo emocionante no Mineirão, o Cruzeiro confirmou sua presença na final do Campeonato Mineiro após vencer o Pouso...

Mais Lidas da Semana