Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal

Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional por 3 a 0 no jogo de ida da final estadual. Com gols de Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius, o Imortal construiu vantagem confortável para o jogo de volta no Beira-Rio.

A partida decisiva

O clássico começou equilibrado até os 32 minutos, quando a expulsão de Bernabei – por derrubar Amuzo como último homem – mudou completamente o jogo. O Grêmio aproveitou a superioridade numérica para marcar dois gols ainda no primeiro tempo: primeiro com Enamorado, aos 38 minutos, em cobrança de escanteio; depois com Amuzu, aos 45, em rápido contra-ataque.

No segundo tempo, o Colorado tentou reagir, mas foi surpreendido novamente. Aos 22 minutos, Carlos Vinícius aproveitou lançamento de Amuzu e, após rebote na trave e no zagueiro Victor Gabriel, marcou o terceiro gol gremista.

Estatísticas do confronto

Posse de bola: 58% Grêmio x 42% Internacional

Finalizações: 14 (Grêmio) x 6 (Internacional)

Cartões: 4 amarelos (2 para cada time) e 1 vermelho (Inter)

Público: 45.123 pagantes na Arena

Cenário para o jogo de volta

Com a vantagem construída, o Grêmio pode até perder por dois gols de diferença no Beira-Rio que ainda será campeão. Já o Internacional precisa de uma vitória por três gols para levar a decisão para os pênaltis, ou por quatro ou mais para conquistar o título diretamente.

O técnico Renato Gaúcho destacou: “Fizemos um jogo quase perfeito, mas sabemos que o trabalho está pela metade. O Inter é perigoso em casa e vamos nos preparar para terminar o trabalho no Beira-Rio”.

A decisão do Campeonato Gaúcho está marcada para o próximo domingo (8), às 18h, no estádio Beira-Rio. O Grêmio busca seu 42º título estadual, enquanto o Inter tenta evitar que o rival aumente ainda mais a diferença na contagem de conquistas do campeonato.

