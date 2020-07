Grêmio cede ao empate com o Ypiranga, time fora da próxima fase

O empate em 1 a 1 do Grêmio com o Ypiranga-RS neste domingo (26) frustrou os planos do técnico Renato Portaluppi de garantir matematicamente a vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho, com 100% de aproveitamento. Com o resultado, o Tricolor segue na liderança do Grupo B, com 13 pontos, e mantém a classificação bem encaminhada. Já o Ipiranga-RS da cidade de Erechim, ocupa a 5ª posição do Grupo A (3 pontos), e não tem mais chances de avançar à próxima fase. O confronto, válido pela quinta e penúltima rodada segundo turno do Gauchão, foi disputado no Centro de Treinamento Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, onde treinam os atletas das categorias de base do Grêmio.

Na próxima quarta-feira (29), o Grêmio visita o Novo Hamburgo, vice-líder do Grupo A (8 pontos) no Estádio do Vale, jogo da última rodada da fase classificatória. O embate terá início às 21h30 (horário de Brasília).

Jogo

O Tricolor criou as principais chances de gol na primeira etapa. Embora mais ofensivo, o time de Reanato Portaluppi enfrentou forte marcação do Ypiranga-RS, até que aos 37 minutos, numa falha do goleiro Deivity ao tentar afastar o cruzamento de Everton Cebolinha, a bola sobrou no rebote para Diego Souza empurrar para o gol e abrir o placar para o Grêmio. Bom para o atacante que chegou aos seis gols no Gauchão e agora lidera a artilharia do campeonato. Mas logo na sequência, aos 43 minutos, o lateral-direito Muriel marcou um golaço de fora da área e deixou tudo igual no CT Eldorado.

No segundo tempo, o Ypiranga-RS se plantou na defesa. Embora com mais posse de bola, o Tricolor tinha dificuldade para passar da linha intermediária, e abusou das bolas aéreas. Aos 33 minutos Everton fez ótima jogada pela esquerda, tabelou com Jean Pyerre antes de chutar, mas o goleiro Deivity salvou. O goleiro brilhou mais uma vez ao aos 45 minutos, ao ficar cara a cara com o volante Matheus Henrique, que chutou com precisão após passe de Everton. No minuto final, em cobrança de falta a favor do Grêmio, Jean Pyerre mandou barreira.