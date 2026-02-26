Connect with us

Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4

52 minutos ago

O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Erick Noriega e Marlon marcaram os gols da virada gremista, enquanto Victor Hugo balançou as redes para os visitantes, que amargam mais um resultado negativo na competição.

O triunfo leva o Grêmio à oitava posição, com sete pontos, embalado para o clássico Gre-Nal que decide o Campeonato Gaúcho no domingo. Do outro lado, o Atlético-MG vive momento delicado: com apenas dois pontos, ocupa a 16ª colocação e ainda não sabe o que é vencer no Brasileirão — um jejum que já dura quatro jogos e acende o alerta no elenco comandado por Gabriel Milito.

Expulsão relâmpago muda a história do jogo

A partida mal havia esquentado quando um lance polêmico definiu os rumos do confronto. Aos 16 minutos, o lateral Natanael deu uma entrada forte em Marlon e recebeu o cartão amarelo do árbitro. Mas o VAR chamou atenção para a gravidade do lance, e após revisão, a punição mudou: cartão vermelho direto para o jogador do Galo. O Atlético-MG ficaria com um homem a menos por quase 80 minutos.

Na cobrança de falta do lance seguinte, Pavón arriscou e obrigou Éverson a fazer boa defesa. Apesar da vantagem numérica, o Grêmio não conseguiu transformar o domínio territorial em chances claras até o intervalo. A etapa inicial terminou com mais posse de bola do time da casa, mas pouca efetividade ofensiva.

Segundo tempo de virada e golaço

O panorama mudou drasticamente na volta do intervalo. Aos cinco minutos, o Grêmio finalmente furou o bloqueio atleticano. Após escanteio curto, Marlon levantou na área e encontrou Erick Noriega, que testou firme no chão para abrir o placar: 1 a 0.

A resposta do Atlético-MG foi imediata e cirúrgica. Aos 11, Éverson lançou Victor Hugo, que ganhou a disputa com o zagueiro e, com um toque sutil, encobriu Weverton para empatar a partida em um lance de extrema categoria. Era o gol de quem, mesmo com um a menos, não se entregava.

Mas o Grêmio tinha mais gás e, principalmente, mais espaço. Aos 20 minutos, Nardoni serviu Marlon na intermediária, e o camisa 13 soltou um verdadeiro “pombo sem asa” — um chute despretensioso que traiu Éverson e morreu no fundo das redes. Golaço para recolocar o Tricolor na frente.

Aos 30, Carlos Vinícius quase ampliou de cabeça, mas parou em defesa de Éverson. Aos 44, o atacante até balançou as redes novamente, mas o bandeirinha já havia assinalado impedimento. O placar final ficou mesmo em 2 a 1, para alívio da torcida gremista que lotou a Arena.

Clássico decisivo no horizonte

O resultado dá fôlego ao Grêmio para o maior desafio da temporada até aqui. No domingo (1º), às 18h, a equipe de Renato Portaluppi encara o Internacional na final do Campeonato Gaúcho, novamente na Arena. A vitória sobre o Galo serve como preparação e moral para o Gre-Nal que vale taça.

Pelo lado atleticano, o cenário é de preocupação. No sábado (28), às 18h, o Galo visita o América-MG na Arena Independência pela semifinal do Campeonato Mineiro. Mais do que a classificação, o time precisa urgentemente de uma vitória para estancar a crise e recuperar a confiança no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 1 ATLÉTICO-MG

Competição: Campeonato Brasileiro
 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
 Data: 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira)
 Horário: 21h30 (de Brasília)
 Cartões Amarelos: Juan Nardoni (Grêmio), Pavón (Grêmio), Gabriel Mec (Grêmio), Carlos Vinícius (Grêmio)
 Cartões vermelhos: Natanael (Atlético-MG)

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
  • VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols

  •  Erick Noriega, aos 6′ do 2ºT (Grêmio)
  •  Victor Hugo, aos 11′ do 2ºT (Atlético-MG)
  •  Marlon, aos 21′ do 2ºT (Grêmio)

 Grêmio

Weverton, Pavón (João Pedro), G. Martins, Viery e Marlon; Erick Noriega, Enamorado (Roger), Gabriel Mec (Dodi), Juan Nardoni (Jefinho) e Amuzu; Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro

 Atlético-MG

Everson, Renan Lodi, Vitor Hugo (Cassierra), Ruan e Natanael; Maycon, Alan Franco e Gustavo Scarpa (Cissé); Cuello (Dudu), Victor Hugo (Alan Minda) e Hulk (Reinier).
Técnico: Lucas Gonçalves


