Grêmio avança na Copa do Brasil após drama nos pênaltis contra o São Raimundo

Em uma partida emocionante e dramática, o Grêmio superou o São Raimundo por 4 a 1 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (20.02). O jogo foi disputado no Estádio Canarinho, em Roraima. Monsalve marcou o gol do Grêmio no tempo normal, enquanto Kanté balançou as redes para o São Raimundo.

O Jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes buscando o gol, mas sem sucesso. No segundo tempo, o São Raimundo abriu o placar aos 29 minutos, com Kanté aproveitando um erro da defesa gremista.

Quando a partida se encaminhava para a derrota, o Grêmio empatou aos 47 minutos, com Monsalve aproveitando uma cobrança de escanteio. No final da partida, Edenílson foi expulso, complicando ainda mais a situação do Tricolor.

Nos pênaltis, o Grêmio mostrou mais competência e venceu por 4 a 1, garantindo a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Próximos jogos

Grêmio: O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 21h30, quando recebe o Juventude, na Arena, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

São Raimundo: A equipe de Roraima enfrenta o Náutico-RR no mesmo dia, mas às 17h, pela primeira fase do Roraimão.

Próximo adversário na Copa do Brasil

O Grêmio enfrentará o vencedor do duelo entre Barcelona de Ilhéus e Athletic Club, que se encaram na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na segunda fase da Copa do Brasil.

