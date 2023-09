Grêmio arranca empate com reservas do Fortaleza e dorme na vice-liderança do Brasileirão

O Fortaleza e o Grêmio empataram em 1 a 1 neste sábado (30) na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Thiago Galhardo abriu o placar para o Fortaleza, convertendo um pênalti, enquanto Suárez empatou para o Grêmio no segundo tempo. No entanto, o Fortaleza teve uma oportunidade desperdiçada no primeiro tempo, quando Cristaldo também errou um pênalti.

Apesar de estar com o time reserva devido ao jogo de volta contra o Corinthians pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Fortaleza começou o jogo dominando as ações, motivado pela torcida presente. O Grêmio teve sua melhor chance no primeiro tempo quando Suárez acertou a trave. No entanto, em uma jogada de oportunismo, foi o mesmo Suárez quem empatou o jogo na segunda etapa, aproveitando um passe preciso de Reinaldo e finalizando com apenas um toque para vencer o goleiro.

Com o resultado, o Grêmio se mantém na vice-liderança com 45 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Palmeiras nesta rodada. Já o Fortaleza, encontra-se na 8ª posição com 39 pontos.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 1 x 1 Grêmio

Data: 30/09/2023

Local: Castelão

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitra: Raphael Claus (FIFA) (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) (SP)

Cartões amarelos: Everton Galdino (GRE), Nathan (GRE), Lucas Besozzi (GRE), Benevenuto (FOR),

Gols: Thiago Galhardo (FOR), aos 43′ do 1º tempo (1-0); Luis Suárez (GRE), aos 35′ do 2º tempo (1-1)

Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu (Tinga), Benevenuto, Figueiredo e Escobar; Pedro Augusto, Sasha e Crispim (Pochettino); Pikachu (Calebe), Galhardo (Romero) e Machuca (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Grêmio: Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Lucas Besozzi), Nathan (Ronald) e Pepê; Cristaldo (Everton Galdino), Suarez e João Pedro (Ferreira) (Fábio). Técnico: Renato Gaúcho.

Fonte: Esportes