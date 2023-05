Greenpeace fecha escritório na Rússia após ataque de autoridades

Divulgação/Greenpeace Greepeace fecha unidade na Rússia após ataque de autoridades

A Procuradoria Geral da Rússia declarou que o Greenpeace é uma “organização indesejável” nesta sexta-feira (19).

Os russos acusaram a ONG ambientalista de, entre outros pontos, tentar interferir em assuntos internos e de propaganda contra o país. Por isso, ela representa “uma ameaça à ordem e à segurança da Federação Russa”.

A decisão ainda diz que o Greenpeace tem atividades que “criam obstáculos para a realização de programas do Estado russo”, especialmente, no setor de infraestrutura e energia, e que, desde o início da “operação militar na Ucrânia, os ativistas estão empenhados em uma propaganda anti-Rússia pedindo um isolamento do país e o reforço das sanções”.





Os procuradores já enviaram o parecer para o Ministério da Justiça para que o Greenpeace seja inserido na lista das organizações estrangeiras que têm atividades indesejáveis na Federação Russa.

Em nota, a ONG afirmou que a decisão é “absurda, irresponsável e destrutiva” e que vai “privar a Rússia de um dos maiores especialistas no combate aos problemas ambientais”.

