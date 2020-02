“Green Book”, “O Pianista” e filmes do Oscar disponíveis no Amazon Prime Video

No próximo domingo (9), a Academia fará a cerimônia de entrega da famosa estatueta aos vencedores do Oscar 2020. E na categoria de “Melhor Canção Original”, qual dos indicados deve levar a melhor ? Entre os indicados estão: I Can’t Let You Throw Yourself Away , de “Toy Story 4”; I’m Gonna Love Me Again , de “Rocketman”; I’m Standing With You , de “Breakthrough”; Into the Unknown , de “Frozen 2” e Stand Up , de “Harriet”.

Mas, como ainda não sabemos que levará a estatueta do Oscar deste ano, o IG Gente fez uma playlist das músicas que levaram a melhor na categoria nos últimos 10 anos. Confira:

2010: The Weary Kind – Crazy Heart

2011: We Belong Together – Toy Story 3

2012: Man or Muppet – The Muppets

2013: Skyfall – Skyfall

2014: Let It Go – Frozen

2015: Glory – Selma

2016: Writing’s on the Wall – Spectre

2017: City of Stars – La La Land

2018: Remember Me – Viva – A Vida é uma Festa

2019: Shallow – A Star Is Born

