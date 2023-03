Grécia: ministro dos Transportes renuncia após colisão entre trens

Reprodução: redes sociais – 01/03/2023 Colisão entre trens na Grécia

O ministro dos Transportes da Grécia , Kostas Karamanlis, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (1º), após o desastre ferroviário que deixou cerca de 40 mortos perto de Larissa .

“Estou na política há alguns anos, mas considero um elemento necessário da nossa democracia que os cidadãos tenham confiança no sistema político.

Isso se chama responsabilidade. Por isso, entrego minha renúncia”, diz Karamanlis em uma nota, acrescentando que sua decisão é um “sinal de respeito pela memória” das vítimas.

Papa presta condolências

O papa Francisco mandou uma mensagem de condolências pelas vítimas da colisão entre trens na Grécia.

O documento, assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, diz que o pontífice ficou “entristecido ao saber da perda de vidas e dos feridos provocados pela colisão de trens perto de Larissa”.

“Ele assegura suas orações para todos os afetados por essa tragédia. Confiando as almas dos mortos à amorosa misericórdia de Deus, ele oferece sentidas condolências às famílias em luto por seus entes queridos”, afirma o telegrama.

O Papa também abençoa “os feridos, socorristas e todos aqueles que prestam assistência” na tragédia.

O acidente

As causas da colisão estão sendo investigadas, mas a polícia já prendeu o chefe da estação ferroviária de Larissa. O trem de passageiros viajava de Atenas para Tessalônica, enquanto o comboio de carga fazia o trajeto no sentido oposto.

Segundo a BBC, os dois trens trafegavam em alta velocidade porque não sabiam da presença um do outro, e o impacto foi tão forte que “não sobrou nada dos primeiros vagões”.

