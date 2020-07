Gre-Nal é o protagonista na reabertura do Campeonato Gaúcho

Sem público presente, o Campeonato Gaúcho retorna na noite desta quarta-feira (22) com a maior rivalidade do estado. Grêmio e Internacional se enfrentam no estádio Centenário, em Caxias do Sul, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela quarta rodada do segundo turno. O clássico é o 425º na história dos clubes, mas o primeiro a ser realizado sem a presença de público. O Gauchão ficou quatro meses parado, por conta da pandemia do novo novo coronavírus (covid-19).

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em março, pela Copa Libertadores da América. Se por um lado o placar – empate sem gols – do último encontro é o considerado o menos atrativo no futebol, o número de expulsões chamou atenção. Foram oito no total, sendo quatro para cada lado. No outro confronto deste ano, o Grêmio levou a melhor sobre o Inter no primeiro turno do Estadual. O Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0, na semifinal.

??? Se em outras vezes o seu grito fez diferença no estádio, agora sua consciência pode ser determinante. Vista o manto e coloque a bandeira na janela! O local mais seguro e responsável para apoiar o Inter é a sua casa: https://t.co/xTW2kPWRVS #VaiTerTorcidaEmCasa #GreNal425 pic.twitter.com/o0zSMvPJIV — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 21, 2020

Nas redes sociais, pelo Twitter, os dos dois clubes compartilharam um mesmo objetivo em campanhas: incentivar o isolamento social . O pedido agora é no mesmo sentido, que o torcedor acompanhe a partida, mas não saia de casa.

Também não consegue dormir, né? ? Aproveita e prepara o teu trapo, separa o teu manto e decora a fachada da tua casa com as cores do Grêmio! Fique em casa e envie todo teu alento, com o ouvido atento na @GremioRadio. ?? #DiaDeGrêmio #Grenal425 #Gauchão2020 — Grêmio FBPA (@Gremio) July 22, 2020

Quem começa jogando?

O técnico do Grêmio Renato Portaluppi deverá começar a partida com o que tem de melhor à disposição. O único desfalque é o jogador que testou positivo ontem (21) para o novo coronavírus (covid-19), cujo nome não foi revelado pelo clube. Mesmo estando assintomático, o atleta cumpre isolamento social. A provável escalação será com Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Everton; Diego Souza.

Do outro lado, o treinador Eduardo Coudet vai encontrar mais dificuldades para escalar o time inicial. O clube realizou dois exames de covid-19 nos últimos dias. Em 30 de junho, quatro atletas testaram positivo para a doença. Ontem (21), mais um entrou para lista. O Colorado não revelou a identidade dos profissionais infectados e se algum deles já está liberado para atuar. O time colorado devem entrar em campo com Marcelo Lomba; Saravia, Moledo, Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Boschilia e Marcos Guilherme; D’Alessandro e Guerrero

Outras partidas da 4ª rodada

A partida de reabertura do Campeonato Gaúcho será hoje (21), às 15h, entre Ypiranga e Esportivo, no Alviazul, na cidade de Lajeado (RS). Amanhã (23) a bola começa a rolar logo pela manhã. O clássico local, Juventude e Caxias, começa 11h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Após o Ca-Ju, será a vez de entrarem em campo Novo Hamburgo e Aimoré, a partir das 15h, no Alviazul. Às 19h, o São Luiz encara o São José, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS).

Já o clássico entre Esporte Clube Pelotas e Grêmio Esportivo Brasil ainda não tem data confirmada. Inicialmente agendado para esta quarta (22), a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) informou que o duelo teve de ser remarcado por determinação da Prefeitura de Pelotas, conforme nota oficial divulgada no último domingo (19).

“A suspensão da partida, válida pelo Campeonato Gaúcho de 2020, ocorreu porque um jogador do Esporte Clube Pelotas, que testou positivo para o novo coronavírus na sexta-feira (17), havia participado de treinamentos coletivos. Outros atletas, tanto do Brasil quanto do Pelotas, também haviam sido infectados pela doença, porém, não tinham feito atividades em grupo”, esclareceu em nota a FGF.

No Grupo A, o Internacional (7 pontos) e Novo Hamburgo (3) estão na zona de classificação para a semifinal. Já no Grupo B, o Grêmio (9) e o Caxias (7) vão conquistando a vaga. De acordo com o regulamento da competição, como o Caxias foi o campeão do primeiro turno, caso ele também conquiste o segundo, não haverá a finalíssima do Campeonato Estadual. O Caxias será considerado o Campeão Gaúcho de 2020.