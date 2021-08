Grazi Massafera revela que sofreu assédio de homem casado em bastidor de novela

Reprodução/Instagram @massafera Grazi revela assédio em bastidores





A atriz Grazi Massafera, que encerrou o namoro de quase dois anos com o ator Caio Castro, revelou, em entrevista à revista Ela, que já foi vítima de assédio nos bastidores de uma novela.

Grazi explicou que um produtor de uma novela passou a boicotar o seu trabalho depois de um “não” da atriz. “Houve um momento profissional em que estava numa novela, e tinha um produtor casado na equipe que dava em cima de mim. Deixei claro que ‘não’. E, a partir daí, ele começou a me menosprezar, boicotar e destratar no que se referia às questões da personagem. Eu não tinha mais retorno dele, e tudo foi se tornando muito difícil.”, relembrou Grazi.





A atriz contou que era inexperiente na época e esbarrou em outras formas de assédio. “Ainda estava amadurecendo como atriz, precisando de um auxílio, mas tive a infelicidade de lidar com esse tipo de gente. Por outro lado, houve momentos em que consegui responder de um jeito descontraído. Uma vez, estava indo para um trabalho numa van, e toda a equipe havia dormido, menos eu e um outro produtor. Ele, então, virou-se para mim e disse: ‘Seus olhos brilham até no escuro’. Para cortá-lo, respondi com algo que minha mãe dizia quando eu era criança: ‘É verme’. Eu naturalizava essas coisas. Hoje, não mais.”, completou em entrevista à revista “Ela”.

Grazi Massafera e Caio Castro confirmaram o fim do relacionamento de quase dois anos neste domingo (29). C aio Castro se irritou ao saber da especulação de traição por sua parte e pediu respeito através das redes sociais. Grazi explicou que cada um resolveu seguir o seu caminho .