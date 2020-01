Grazi Massafera posta “feliz 2020” e Caio Castro nos comentários: “Bem feliz”

O ano de 2020 já chegou e, para muitas celebridades, chegou com tudo. Para aproveitar o calorzão que está fazendo neste verão, o destino escolhido por boa parte das famosas foi a praia . Seja em Trancoso ou em Jericoacoara, elas brilharam, ostentaram e curtiram muito a virada do ano.

Ficou curioso para saber como foi o réveillon das celebridades? Então veja como algumas famosas celebraram a chegada de 2020:

Juliana Paes

arrow-options Reprodução/Instagram/@julianapaes Juliana Paes

A atriz, que em 2019 brilhou em “A Dona do Pedaço”, está com o maridão em Jericoacoara, no Ceará. Aproveitando o clima litorâneo, Juliana Paes usou uma roupa no réveillon que evidenciou suas curvas.

Marina Ruy Barbosa

arrow-options Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa

A ruiva comemorou a chegada de 2020 no destino em que a maioria das celebridades estão: Trancoso , na Bahia. Marina Ruy Barbosa está aproveitando as belas praias do local e para a o réveillon escolheu um vestidinho branco.

Sabrina Sato

arrow-options Reprodução/Instagram/@sabrinasato Sabrina Sato

Junto com a família inteira, Sabrina Sato também está na Bahia , mas não em Trancoso. A apresentadora resolveu ter um Ano Novo mais tranquilo e escolheu um resort em Itacaré para aguardar a chegada de 2020.

Bruna Marquezine

arrow-options Reprodução/Instagram/@brunamarquezine Bruna Marquezine

Sem fugir do agito, a atriz optou por Trancoso e fez a contagem regressiva nesse paraíso baiano. Bruna Marquezine optou por um look branco que a deixou bem à vontade e com o corpão a mostra. No Intagram, a global já deixou claro que 2020 chegou com tudo ou escrever: “Elxs que OREM”. Seria alguma indireta?

Ivete Sangalo

arrow-options Reprodução/Instagram/@ivetesangalo Ivete Sangalo

Como de costume, a cantora baiana passou o réveillon em cima do palco. Ivete Sangalo começou seu show pouco antes da meia-noite e fez a contagem regressiva com um enorme público na orla da Boca do Rio, em Salvador. “Virar o ano em minha terra, não existe nada igual. Que delícia estar cercada de gente que ama a gente. Amo vocês infinito”, afirmou a cantora.

Grazi Massafera

arrow-options Reprodução/Instagram/@massafera Grazi Massafera

Caio Castro que lute! Brincadeira a parte, Grazi Massafera deixou o branco de lado e apostou em um look todo colorido. A atriz está em Pernambuco e tudo indica que ela está curtindo a viagem ao lado do galã global.

Claudia Raia

arrow-options Reprodução/Instagram/@claudiaraia Claudia Raia

Mais uma famosa que está em Trancoso. Junto com o marido, Jarbas Homem de Mello, e com a filha, Sophia, Claudia Raia curtiu a chegada de 2020 no badalado destino. A atriz usou um look branco, todo pomposo e com um enorme decote.

Regina Casé

arrow-options Reprodução/Instagram/@reginacase Regina Casé e família

O réveillon da protagonista de “Amor de Mãe” foi em família e longe dos holofotes. A atriz também está aproveitando em uma região praiana, mas não deixou clara a sua localização. Será que Regina Casé quer privacidade?