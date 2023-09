Grazi Massafera diz que congelou óvulos, mas não quer ter mais filhos

Reprodução/Instagram Grazi congelou óvulos, mas diz que não quer mais filhos

A atriz Grazi Massafera, 41 anos, revelou em entrevista ao Wowcast, que tem óvulos congelados, mas que não planeja ter mais filhos. A artista é mãe de Sofia, 10 anos, fruto do relacionamento com o ator Cauã Reymond, que chegou ao fim em 2013. “Meus óvulos estão congelados. Hoje em dia, eu priorizo uma relação legal, filho eu já tenho”, afirmou a atriz, que namora o modelo Marlon Teixeira, 31 anos. Os dois estariam juntos desde o início deste ano.

Segundo Geraldo Caldeira, ginecologista e obstetra membro da FEBRASGO (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia); membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH) e médico do Serviço de Reprodução Humana do Hospital e Maternidade Santa Joana, o congelamento de óvulos é uma técnica utilizada para preservar a fertilidade da paciente, pacientes que não têm desejo de uma gravidez momentânea, ou seja, elas querem protelar a maternidade.

“Então, ficam com medo de estarem muito velhas depois dos 44, 45 anos para ter filho, porque a gente pode não achar óvulos mais em quantidade suficiente, nem qualidade suficiente. Essas pacientes congelam os óvulos antes, com 33, 34 anos, para poder usar depois de 7, 8, 9, 10 anos. O ideal é que você congele ovos até os 35 anos de idade. Se possível congelar com 30, 33, melhor, porque você vai garantir uma quantidade maior de óvulos com qualidade melhor”, recomenda o médico.

A paciente é submetida à estimulação de ovulação, ela vai menstruada, faz ultrassom, dose do hormônio e aí começam as injeções subcutâneas que vão produzir vários óvulos. “O ideal é que a gente colha 12, 13, 14 óvulos. No mínimo, você tem que deixar congelado 10 óvulos para quando você for utilizar esses óvulos, você conseguir o número de embriões razoável. Existe uma perda de dois terços do número de óvulos para o número de embriões. Toda paciente que congela óvulo, a gente orienta. Deixe óvulos, no mínimo 10, 12 óvulos congelados, para que você tenha 3, 4 embriões quando você for usar esses óvulos, para te dar 3, 4 chances de engravidar”, explica o especialista.

Depois de uns dez dias de estímulo das injeções, a paciente toma uma sedação igual uma endoscopia e a coleta dos óvulos é feita via transvaginal. “Não leva ponto, não leva corte, nada. É uma sedação igual à da endoscopia. A bióloga analisa os óvulos, vê quais os óvulos estão bons, maduros, e esses são congelados por tempo indeterminado. Pode ser congelado por dez anos, nove anos, oito anos”, diz Caldeira.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher