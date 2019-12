Grazi Massafera “briga” com Caio Castro para não pular no mar; Veja o vídeo

Grazi Massafera e Caio Castro tiraram a tarde desta segunda-feira (30) para passear de barco pela praia de Carneiros, em Pernambuco. E como toda namorada apaixonada e preocupada no início de uma relação – depois isso muda – a atriz não estava muito feliz com as estripulias do amado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais dá para ouvir o pedido de Grazi para que ele não pulasse no mar por medo de um possível acidente, mas Caio nem ligou. Dá para ouvir também um amigo assumir:”Esse cara é doido mesmo!” O novo casal curte o Réveillon com um grupo de amigos e parte da família do galã.

Grazi Massafera dá uma de namorada preocupada e pede para Caio Castro não pular no mar; Veja o vídeo pic.twitter.com/PlitWBKiYh — Ana Lima (@Anacoralima) December 30, 2019