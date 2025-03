Grazi Massafera aproveita domingão para relaxar e brincar com afilha: ‘Piscina e vôlei’

Grazi Massafera, de 42 anos, passou um domingo (23), tranquilo em casa e, nas redes sociais, compartilhou alguns registros mostrando como aproveitou seu dia de descanso. Primeiro, a atriz colocou seu biquíni e renovou o bronzeado. Depois, jogou vôlei com a filha que tem com Cauã Reymond, Sofia, de 12 ans, e uma amiguinha da menina. Ela também se exercitou, tomou seu cafezinho e ficou largada no sofá.

Entre um clique e outro, Grazi também publicou a seguinte reflexão: “Uma mulher sem um homem é como um peixe sem uma bicicleta”. A atriz não assume um relacionamento desde o fim do seu namoro com o modelo Marlon Teixeira, no início do ano passado.