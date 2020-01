Grazi Massafera almoça com Caio Castro e a filha Sofia em São Paulo

Grazi Massafera juntou Caio Castro e a filha Sofia para um almoço de domingo em São Paulo. O casal estava com a pequena comendo em uma mesa na calçada perto do apartamento de Caio Castro na capital paulista. Eles pediram açaí e sobremesa, segundo a revista Quem. O casal curtiu o dia ensolarado em família.

Leia também: Nas partes íntimas? Mão de Grazi em foto com Caio Castro dá o que falar

arrow-options Divulgação Grazi Massafera e Caio Castro





























Leia também: Grazi Massafera “briga” com Caio Castro para não pular no mar; veja o vídeo

Grazi e Caio Castro passaram o ano novo juntos na praia de Carneiros, em Pernambuco. A atriz também marcou presença no aniversário dele de tema Power Rangers e já conheceu a mãe do ator. Agora os dois aproveitaram o domingão com a Sofia, filha da atriz com Cauã Reymond.