Gravidez de gêmeos: descubra quais são os cuidados durante a gestação

Tendências de nail art: 7 desenhos que estão bombando nas unhas

As nail arts chegaram novamente para ficar. Com a quarentena, muitas mulheres passaram a aproveitar o tempo livre para investir nos cuidados com as unhas e ousar um pouco mais na hora da esmaltação. O resultado disso? Tendências de nail art incríveis pra você aprender hoje mesmo.

Reunimos algumas opções de unhas que estão em alta no momento e prometem continuar com tudo no verão/2021. São 14 ideias lindas direto das passarelas, do mundo pop e das redes sociais de beleza. Inspire-se!

Confira 7 tendências de nail art para se inspirar

Uma de cada cor

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Também conhecidas como skittles nails , elas são campeãs absolutas quando falamos em tendências de nail art . Um dos motivos para tanto sucesso está na facilidade de execução – basta escolher diferentes cores de esmalte e aplicar uma em cada unha. A dica é combinar nuances neon ou tons pastel.

Degradê

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Uma outra alternativa às skittles nails , um pouco mais discreta, é a unha em degradê. Essa tendência é supercharmosa e inovadora, proporcionando um toque especial ao esmalte do dia a dia. As versões mais comuns são rosas, azuis e roxas, mas vale usar a criatividade e apostar na cor que você tenha mais variações em casa.

Floridas

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Para quem curte unhas mais delicadas, a antiga tendência das florzinhas retornou. As margaridas recebem destaque especial nessa nail art , já que estão entre as opções menos trabalhosas de reproduzir e são cheias de charme. Escolha entre o fundo preto ou colorido na hora de se inspirar… Ambos deixam um resultado maravilhoso.

Francesinha moderna

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Quem diria que a moda das unhas francesinhas também voltaria com tudo, não é mesmo? Dessa vez, a tendência de nail art vem com cores mais modernas e vibrantes, ou até mesmo preto nas pontas para inovar. Outra mudança que deixa o visual ainda mais despojado é apostar em formatos mais pontiagudos e menos arredondados.

Minimalistas

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Nos últimos meses, o minimalismo passou a dominar todos os aspectos da moda, maquiagem e até tatuagens … Com as unhas, não seria diferente. A tendência da vez é investir em nail arts simples, mas nada básicas. Para isso, o ideal é escolher um fundo transparente ou nude, adicionando pequenos toques de cor ao desenho. Menos é mais!

Geométricas

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Seguindo a mesma linha das unhas minimalistas, as nail arts geométricas também viraram febre. Um truque para facilitar a tarefa de fazer as suas é utilizar adesivos próprios que já vêm prontos ou, então, colar pequenos pedaços de fita adesiva demarcando as áreas da unha que você deve pintar.

Estampadas

Fotos: Reprodução/Pinterest | Arte: Luisa Montoia

Essa tendência de nail art veio direto do mundo pop, popularizada por ninguém menos do que Harry Styles. O cantor é conhecido pelo seu visual fashion e looks “diferentões”, que têm tudo a ver com as unhas estampadas. Vale o destaque para o desenho de “smiles” (carinhas sorrindo), mas a combinação de diversos tipos também é uma ótima pedida. Se joga!

Texto: Milena Garcia | Edição: Renata Rocha