Gravidez: adolescentes são 30% no Dr. Jayme

Em 2023, o total de 30% das grávidas atendidas no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, é de adolescentes. O dado foi citado por profissionais da unidade durante reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, realizada nesta terça-feira (5). Evasão escolar, impactos sociais e reincidência de gestação nesta fase da vida foram alguns dos assuntos abordados na discussão, conduzida pelo deputado Alcântaro Filho (Republicanos), presidente do colegiado.

“Esse é um tema extremamente delicado. Fizemos questão de trazer profissionais da saúde, da psicologia e da educação. Uma vez que um dos principais casos de evasão escolar é a gravidez na adolescência. E foram trazidos aqui dados alarmantes, em especial, um dado do Jayme que diz que 30% das gravidezes são de adolescentes (…). E além disso, outro dado geral é que 60% das adolescentes que engravidam têm reincidência de gravidez e isso prejudica muito não só a dignidade delas como pessoa, mas também compromete o futuro delas e dos seus filhos”, enfatiza o deputado.

O presidente da Comissão acrescenta que a gravidez na adolescência é um tema de grande impacto social. “(…) Por isso, nós aqui da Comissão assumimos o compromisso de trazer luz a esse debate. E agora, o segundo passo é buscar informações mais concretas junto ao Governo do Estado, sobre o que tem elaborado, o que tem colocado em ação para que a gente também possa continuar dando a nossa contribuição, a fim de evitar a gravidez na adolescência aqui no Espírito Santo”, pontuou.

A ginecologista e obstetra Alessandra Loureiro é especialista em gestação de alto risco na adolescência e atua no hospital. Durante a reunião, ela abordou sobre os riscos maternos, fetais e psicológicos que as pacientes podem desenvolver.

“Nós temos dez anos de funcionamento, o Jayme inaugurou em 03 de novembro de 2013. E nesses dez anos as estatísticas são de aproximadamente 200 partos de adolescentes de até 18 anos, mensalmente. Se a gente pensar que somos só a ponta do iceberg, nós somos simplesmente o grupo que recebe as pacientes de alto risco, então as pacientes de risco habitual, as pacientes que tiveram abortamento, essas não passam por nós. Em um contexto isso é muito grande. Nós tivemos no decorrer desses dez anos 2.740 partos entre adolescentes de 12 à 18 anos”, disse durante a reunião.

“São pacientes que têm um alto índice de evasão escolar, tem uma progressão da pobreza, uma natalidade aumentada, já que ela começa muito cedo a ser parturiente, ela tem uma chance maior de ter outros filhos, muito filhos”, esclareceu a especialista.

Alessandra também enfatizou a importância da orientação e do suporte técnico às adolescentes. “Ela precisa ser amparada, ela precisa ser acolhida e é de extrema importância para que esse ciclo não se repita. Nós temos observado que filhas de mães adolescentes tendem a serem mães adolescentes, ou seja, essa adolescente que engravidou com 16, a mãe dela também teve ela com 16 e esse ciclo se mantém. E aí todo desenvolvimento emocional, psicológico dessa adolescente fica perdido nesse processo”.

A psicóloga Juliana Monteiro Ferreira também foi uma das palestrantes, ela atua na Secretaria Municipal de Aracruz. Em reunião, ela enfatiza sobre a efetivação de políticas públicas para a prevenção da gravidez na adolescência. A profissional afirma que a questão traz muitos riscos às adolescentes e ao bebê. A convidada também pontuou os impactos sociais e defendeu que para prevenir, é necessário garantir políticas que ajudem a mulher a fazer boas escolhas.

Sobre gestações seguidas na mesma fase da vida, Juliana relata que ““61% das gestantes na adolescência tendem a reincidir, acabam engravidando de novo. Então, requer realmente que a gente acolha essa mãe na adolescência, oriente, dê um suporte e ajude planejar, para que ela cuide desse primeiro filho e que nós possamos dar esse suporte para que ela possa continuar os estudos e melhorar a qualidade de vida”, finalizou.

Jayme Itinerante

Outro tema apresentado foi o projeto Jayme Itinerante, idealizado pelo setor de Projetos Sociais da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra a unidade. Fabiana Colares é a gerente do setor de Acolhimento do hospital e coordena a iniciativa.

“O Projeto tem como objetivo zelar pela comunidade do entorno e praticar cidadania Idealizado para promover educação e promoção à saúde de forma preventiva, o Projeto Jayme Itinerante nasceu em junho de 2014, explorando diversos temas, como a luta contra queimaduras, gravidez na adolescência, drogas, bullying, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, entre outros. A didática é levar o conhecimento, por meio de profissionais da instituição, para fora dos muros do hospital”, explicou.

Além do presidente da comissão, Alcântaro Filho, também estiveram presentes os deputados Coronel Weliton (PTB) e Vandinho Leite (PSDB). A enfermeira referência da Maternidade de Alto Risco do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, Tatiane Furtado Rosa e a representante da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, Débora Almeida de Souza, também participaram.

