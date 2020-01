Grávida, Rafaella Santos posta mensagem enigmática

Rainha de Bateria da Vila Isabel, Aline Riscado está com sua nova fase no Carnaval. O foco da “Verão” para arrasar na Marquês de Sapucaí está tão a todo vapor que ela não pensou duas vezes antes de recusar o convite do “BBB 20” para participar da edição comemorativa do reality.

Reprodução / Instagram Aline Riscado

Caso aceitasse, Aline Riscado teria que abrir mão de seu trono na escola de samba para ficar confinada no período do Carnaval . O ” BBB 20 ” estreou na última terça-feira (23).