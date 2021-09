Grávida, Rafa Brites sofre acidente ao socorrer primeiro filho: “Rezei no chão”

Reprodução/Instagram Rafa Brites sofre acidente doméstico





Que susto! A apresentadora Rafa Brites, que está grávida pela segunda vez, sofreu um acidente doméstico na noite de quinta-feira (2) ao tentar socorrer o seu primeiro filho, o pequeno Rocco.

Rafa Brites usou seu perfil oficial no Instagram para explicar aos fãs que escorregou no vômito de Rocco, que tem apenas quatro ano. “Ele [Rocco] começou a tossir e vomitou muito na cama, eu peguei ele no colo e sai correndo pro banheiro. Nisso ele vomitou mais e fra frente assim tipo jatos (pais entendem) e eu estava correndinho. Bem escorreguei no vomito . Se eu caisse pra frente batia a barriga na quina da banheira, pro lado o Rocco bateria a cabeça na privada, de bumbum seria um impacto muito grande pessimo pra gravida”, iniciou Brites.

Rafa e o apresentador Felipe Andreoli estão esperando o segundo filho. A coach explicou que o marido se assustou com o acidente doméstico e ela até pensou que tinha quebrado o pé. “Acabou que segurei bem o Rocco abri um semi espacate com uma perna e a outra torci tipo um Z de um jeito que quando acabou eu tinha certeza que havia quebrado o pé. Felipe que tava na sala chegou desesperado e nos socorreu. Aquela cena né de horror… mas o que eu sei é que quando fui mexendo o meu pé. Que entre machucar um filho ou outro meu corpo decidiu sacrificar o próprio corpo, sem nem pensar racionalmente, eu agradeci profundamente aquela situação”, continuou a explicação.

No fim do desabafo, Rafa Brites tranquilizou os fãs do casal e ressaltou que não quebrou o pé. O pequeno Rocco também está bem. “Tudo podia ter sido pior. O Rocco estar sozinho e engasgar, eu ter derrubado ele, colocado em risco minha gravidez, e mesmo o pé que seria o menos grave, so um gelo resolveu. Eu literalmente rezei ali no chão por como tudo aconteceu. Quis compartilhar isso primeiro por ser uma cena da vida cotidiana que toda familia passa e pouco falamos”, completou Rafa.

