Grávida pode comer comida japonesa? Especialista esclarece

Na jornada única e emocionante da gestação, as mulheres são orientadas a tomar precauções especiais para garantir o bem-estar do bebê que ainda está crescendo. Entre os muitos cuidados que as mamães devem ter, a alimentação ocupa um lugar crucial, levando algumas mulheres a questionarem práticas alimentares específicas. Para as fãs da culinária japonesa, uma questão frequente que surge é: será que as grávidas podem aproveitar de um bom sushi?

Nesse contexto, exploraremos os cuidados e informações essenciais para ajudar as gestantes a tomar decisões informadas sobre a deliciosa culinária japonesa durante esse período tão especial. Confira então se: Grávida pode comer comida japonesa? Especialista esclarece.

Comida japonesa faz mal?

A culinária japonesa, conhecida por sua leveza e frescor, é geralmente considerada uma opção saudável, mas requer precauções durante a gestação. A nutricionista Mayara Belli, para o site Famivita diz que mulheres grávidas podem desfrutar de pratos japoneses, desde que os alimentos tenham sido devidamente cozidos e preparados com o mínimo de gordura possível.

Ela afirma porém que a montagem que envolve peixes crus deve ser evitada, uma vez que peixes crus apresentam riscos significativos de contaminação, representando uma ameaça à saúde da mãe e ao desenvolvimento do bebê, independentemente do tipo de peixe, como atum, salmão, entre outros. É essencial adotar uma abordagem cautelosa em relação à escolha dos alimentos japoneses durante a gestação, garantindo assim a segurança e o bem-estar da futura mãe e do bebê em desenvolvimento.

Quais são os ricos de comer comida japonesa enquanto grávida?

Os cuidados devem ser especialmente com pratos como sushi, sashimi e temaki, principalmente durante a gravidez. Embora os riscos não estejam nos alimentos em si, mas nos processos de preparo, especialmente quando envolvem peixes crus. Esses pratos, por não passarem por cozimento, podem estar susceptíveis a contaminação por bactérias e podem conter altos índices de mercúrio, especialmente em certos tipos de peixes como peixe espada, cavala e tubarão. Optar por alternativas temporárias no cardápio é uma medida prudente para garantir a segurança e saúde tanto da mãe quanto do bebê em desenvolvimento.

Existe alguma comida para substituir a japonesa?

Durante a gravidez, é possível desfrutar da comida japonesa, mas com cautela. Embora seja permitido satisfazer desejos, é crucial escolher opções seguras, evitando o consumo excessivo de sushis com peixes crus. Restaurantes japoneses oferecem uma variedade de pratos, incluindo alternativas como sushis Califórnia, preparados com ingredientes como arroz, cream cheese, morango ou manga. Opções como os nashi, rolinhos maiores com legumes ou versões vegetarianas, também são viáveis.

A chave é fazer escolhas nutritivas e saborosas que não representem riscos para a saúde da gestante e do bebê. Portanto, é seguro apreciar a culinária japonesa durante a gravidez, desde que com moderação e cuidado.

Fonte: Mulher