Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’

A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de sua decoração de Natal. Nos registros, ela aparece com um vestido branco rodado que destaca o barrigão da gravidez de Palo, já na reta final, fruto de seu relacionamento com o noivo João Luis Davila.

Encantada com o resultado, Mariana agradeceu à decoradora Sabrina Guimarães e exibiu a árvore de Natal de grande porte, que trazia uma homenagem ao filho, com a estrela no topo escrita “Natal do Palo”.

A artista também compartilhou os presentes que recebeu, entre eles um urso de pelúcia vermelho gigante e uma caixinha com uma réplica de seu cachorro, que apareceu nos registros e roubou a cena.