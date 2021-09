Instagram Grávida, Luiza Possi se confunde e acha que bolsa estourou: ‘Maior susto’





A cantora Luiza Possi passou por um momento constrangedor na última segunda-feira (6) e compartilhou com os fãs em suas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, a loira, que está grávida do seu segundo filho com Cris Gomes, contou que achou que sua havia estourado e correu para o hospital. “Gente, ontem passei o maior susto da minha vida. Mas leia até o final. Ontem, de repente, ficou tudo molhado, comecei a gritar que a bolsa estourou. Estou com 32 semanas e isso seria muito ruim. Liguei pra minha médica, convoquei marido, mãe, filho, todo mundo. De repente não molhou mais, achei curioso, porque quando a bolsa estoura é enchente”, iniciou.

“Fui pro hospital às pressas! Estava no interior, imagina minha cabeça na viagem? Fui examinada e realmente a bolsa não havia estourado! Graças a DEUS. Mas então, o que aconteceu? A conclusão é: sentei no molhado. Que mico, meu Deus, nunca paguei tamanho mico! Mas enfim, acabou tudo bem”, explicou.

Com vergonha, Luiza brincou: “Podem me sacanear… A conclusão é tão péssima… Eu sentei no molhado. Foi só isso. Fiquei desesperada, comovi minha família inteira. Correndo, mobilizei o hospital. E eu sentei no molhado… Apenas”.