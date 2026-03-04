Entretenimento
Gravida, Lore Improta exibe barriguinha durante viagem com Léo Santana: ‘Miami’
Indicação propõe ampliar programas de irrigação eficiente na agricultura
O deputado estadual Zé Preto (sem partido) apresentou na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) a Indicação 1.425/2025 sugerindo ao...
DPS em Ação: PCES registra mais de 2,8 mil atendimentos e amplia ações de promoção à saúde em 2025
Cumprindo seu papel de promover a saúde e a valorização da vida dos servidores da Polícia Civil do Espírito Santo...
PCES cumpre mandados de busca e apreensão e apreende adolescentes investigados por atos infracionais em Conceição da Barra
Na tarde dessa terça-feira (03), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia de Conceição...
Funcionário alega vício e confessa na delegacia que roubou R$ 200 mil
Homem de 26 anos não ficou preso porque, apesar de denunciado nesta terça-feira (3), crime teria acontecido há 30 dias...
VÍDEO | Homem escapa por pouco de ser esmagado por elevador em movimento
O elevador foi retirado de serviço. Uma avaliação preliminar indica falha no mecanismo de acionamento Um homem escapou por pouco...
Conheça mansão onde Paolla Oliveira e Diogo moravam juntos antes de término
Paolla Oliveira, 41, abriu as portas da casa onde vive com Diogo Nogueira, na Barra da Tijuca, no Rio. À...
Programa de Embriões Bovinos produzidos in vitro apresenta Edital PIVE 2025 a produtores em Viana
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realiza nesta quinta-feira (05), às...
FA 1443 / 28 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1441 / 14 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Elefante-marinho é avistado na praia das Meleiras, em Guriri, São Mateus
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, no...
Rio Cricaré sobe 6 metros e inunda residências em São Mateus; Defesa Civil e Ação Social em alerta
O nível do Rio Cricaré atingiu a marca crítica de 6 metros acima do seu leito normal nesta semana, provocando...
Homem desaparece ao tentar buscar embarcação em rio no interior de São Mateus
Um homem, cuja identidade e idade não foram informadas, desapareceu após sair de casa na manhã de segunda-feira (2), na...
Regional
Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, envolvido na morte de um...
Jovem denuncia ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas vazadas no Norte do ES
Uma jovem de 20 anos denunciou ter sido dopada, violentada e ter fotos íntimas compartilhadas após participar de uma confraternização...
VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa 4 feridos na BR 101 em Conceição da Barra
Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um carro e uma carreta no km 42 da BR 101, em...
Estadual
Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória
A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado...
Moderniza ES – Sejus estuda tecnologias em segurança penitenciária para implantação no Espírito Santo
Com o objetivo de analisar estruturas de referência nacional nas áreas de comando, controle e segurança penitenciária, servidores da Secretaria...
Inscrições para o Prêmio Queijos do Espírito Santo encerram nesta quinta-feira
As inscrições para o Prêmio Queijos do Espírito Santo terminam nesta quinta-feira (05). Voltado à ampla participação das queijarias capixabas,...
Nacional
Tio é jogado no rio após assediar sobrinha grávida de 16 anos em festa
O companheiro da menina de 16 anos e um amigo adolescente agrediram o homem e os sequestraram. O tio foi...
Homem é preso após estuprar adolescente e vazar vídeos
A vítima contou que tomou coragem para denunciar o crime após acompanhar o trabalho investigativo no caso do estupro coletivo...
Abuso sexual facilitado por meio digital atinge 19% de crianças
Levantamento do Unicef ouviu 1.029 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. Exposição a conteúdo impróprio é forma mais...
Policial
Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia...
Operação ’Onerado’ desarticula esquema milionário de fraudes e prende duas pessoas em flagrante na Grande Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Diccor)...
BME inicia I Curso de Atirador Designado da PMES e amplia capacidade operacional da Corporação
A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do Batalhão de Missões Especiais (BME), deu início, no dia 02 de...
ENTRETENIMENTO
Gravida, Lore Improta exibe barriguinha durante viagem com Léo Santana: ‘Miami’
Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, estão curtindo alguns dias em Miami antes de seguir para...
Paolla Oliveira brinca sobre boa forma e diverte fãs: ‘Levantamento de pesos’
Paolla Oliveira, de 43 anos, arrancou risadas dos seguidores nesta terça-feira (3), ao publicar um vídeo com um compilado de...
Fred Bruno exibe coleção com 222 pares de tênis em sala especial: ‘Coleção de milhões’
Fred Bruno, de 36 anos, revelou que possui 222 pares de tênis e mostrou aos seguidores a sala especial que...
POLÍTICA
Saúde mental da população rural é alvo de projeto na Assembleia
A Comissão de Justiça analisa proposta do deputado Coronel Weliton (PRD) para instituir o Programa Estadual de Promoção da Saúde...
Segurança e saúde pública no ES pautam Tribuna Popular desta quarta
A Tribuna Popular desta quarta-feira (4) abriu espaço para que convidados abordassem dois temas: o funcionamento do sistema que reúne...
Projeto proíbe manifestação político-partidária em eventos
A Comissão de Justiça analisa proposta que proíbe manifestações político-partidárias em eventos oficiais realizados pela administração pública direta ou indireta...
Esportes
Flamengo demite Filipe Luís apesar de goleada e histórico vencedor
Em uma decisão que pegou de surpresa grande parte da torcida e da imprensa, o Flamengo anunciou na madrugada desta...
Flamengo goleia Madureira e está na final do Campeonato Carioca
O Flamengo assegurou sua presença na grande final do Campeonato Carioca ao protagonizar uma goleada avassaladora de 8 a 0...
Grêmio dá passo decisivo rumo ao título gaúcho com goleada no Gre-Nal
Em um domingo histórico na Arena, o Grêmio colocou uma mão na taça do Campeonato Gaúcho ao vencer o Internacional...
