Gravida, Lore Improta exibe barriguinha durante viagem com Léo Santana: ‘Miami’

Lore Improta, de 32 anos, e Léo Santana, de 37, estão curtindo alguns dias em Miami antes de seguir para o destino final da nova viagem do casal. Grávida do segundo filho, a dançarina contou que recebeu orientação médica para fazer pausas em trajetos longos e, por isso, decidiu transformar a escala em momentos de descanso a dois.

Nas redes sociais, Lore compartilhou um clique em frente ao espelho ao lado do cantor, exibindo a barriguinha da gestação. Com looks neutros e estilosos, o casal mostrou sintonia também fora dos palcos.

Segundo a influenciadora, Miami não é o destino final da aventura, que será inédita para os dois. Pais de Liz, de 4 anos, eles aproveitam as férias após a maratona de Carnaval, quando Lore desfilou grávida pela Unidos do Viradouro, campeã de 2026.