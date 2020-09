Grávida, Júlia Pereira faz chá de fraldas para primeira filha

Reprodução Júlia Pereira





Fechando o mês de agosto em grande estilo, Júlia Pereira, apresentadora do quadro Fama Fashion, do programa “TV Fama”, que está à espera de Suzanne, fruto de sua relação com Amilcare Dallevo Neto, Head of Value Creation da RedeTV! e filho de Faa Morena e Amilcare Dallevo Jr., presidente da emissora paulistana, fez chá de fraldas em clima mais intimista, a fim de evitar aglomeração. O agito aconteceu em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, sua terra natal, e contou com a organização de sua irmã gêmea, a cerimonialista Carla Pereira, de sua mãe e tia, Cláudia e Jeanine Campani, e também de sua cunhada Tatiana Maino.

Ao iG Gente, Júlia, que está na trigésima semana, não escondeu a emoção: “Queria muito ter chamado as minhas amigas, mas, devido à pandemia, teve que ser um minievento só para a família. Porém, fizemos como se fosse uma megafesta, com direito a bolo, lembrancinhas e bolachinhas personalizadas. Foi muito legal ter registrado esse momento. Além dos cantinhos com fotos e ultrassom, a decoração tinha roupinhas penduradas, roupas estas que foram da minha avó, mas que também passaram pelo guarda-roupa da minha mãe, do meu e, agora, fará parte do enxoval da Suzanne”, disse a modelo, trazendo à superfície relatos de fartos aprendizados passados de geração em geração.