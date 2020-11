Grávida, Gabi Brandt mostra barrigão e rebate críticas sobre cesárea

Pai Paulo de Oxalá Previsões dos Orixás para o amor em 2021

2021 será regido por Oxalá e Oxum . Oxalá é o senhor da criação, responsável pela vida e pela paz. Oxum é a dona das águas doces e dos encantos, protetora da gestação. A junção desses Orixás promove o respeito e a harmonia.

Oxalá e Oxum chegam estimulando a autoconfiança e a compreensão. Os dois Orixás favorecem o amor, portanto os laços sentimentais, familiares e sociais serão fortalecidos. Ano bom para atividades que precisam de delicadeza e trato direto com o público. O lado sábio e conciliador de Oxalá fará com que as pessoas valorizem a religiosidade e a espiritualidade. 2021 será um ano em que a fé terá uma influência muito forte na vida de cada um.

Oxalá e Oxum inspiram as realizações afetivas. As palavras e as intuições ajudarão a viver intensas emoções. Nos (as) solteiros (as) a popularidade estará exacerbada, por isso muita paquera surgirá, ajudando a encontrar a cara metade. Na vida a dois, 2021 presenteará os casais com muito romance e envolvimento. Todos estarão com vontade de mergulhar fundo na paixão. O ciúme poderá dar as caras, mas será contornado pelo poder de diálogo ajudado por Oxum e pela compreensão emanada de Oxalá. A sedução estará latente, aumentando o erotismo com muito rala e rola, recheado de sensualidade.

Áries (21/3 a 20/4)

Amor e Romance:

As demonstrações de afeto, apego e vontade de participar ativamente da vida da pessoa amada estarão bem evidentes. Seu jeito ousado de ser deverá se misturar com a sensualidade deixando a relação bem movimentada. A confiança cultivada estará mais forte, tornando-se a grande aliada nos projetos a dois. Promessas deixadas para trás serão consolidadas nesse momento que promete transformar sonhos em realidade.

Conquista:

Seu desejo de liberdade total e sua natureza aventureira estarão mais acentuados do que o habitual. O ano promete contato com pessoas divertidas que se interessarão pelo seu jeito extrovertido de ser. Qualquer conversinha ou paquera ingênua poderão se transformar em intensas paixões. Algum tipo de interesse por pessoas mais experientes ou com idade madura poderão também resultar em romances. Oxum potencializará mais seus encantos, prometendo um ano apaixonado e quente.

Sexo:

Apesar de ser muito fogosa, passará por um período mais contido, devido às obrigações acumuladas. Apesar da cabeça preocupada, não faltarão joguinhos de sedução de tirar o fôlego. Seu lado aventureiro voltará a mil fazendo você aproveitar bastante cada paquera. Dotada de uma sensualidade irresistível, ficará surpresa ao ser fisgada.

Rituais:

Amor/sexo:

Bata no liquidificador, pétalas de uma rosa vermelha com sete fatias de um tomate bem vermelho. Coe tudo e misture com sete gotas do seu perfume preferido. Divida essa água em duas vasilhas. Tome um banho do pescoço para baixo com a água da primeira vasilha e coloque uma peça de roupa vermelha. Coloque a água da segunda vasilha num borrifador e borrife sobre sua cama fazendo seus pedidos. Borrife todos os dias até acabar o líquido.

Touro (21/4 a 20/5)

Amor e Romance:

O relacionamento estará cheio de intimidade, aproveitando cada brecha no tempo para trocar carícias. Seu lado possessivo poderá exagerar na dose, provocando momentos tensos. Palpite de certos familiares enxeridos poderá gerar discussões bobas. Passará por um momento de incerteza quanto ao futuro do romance, devido à indecisão do parceiro. Investirá em companhias que priorizem o otimismo e o diálogo.

Conquista:

Saberá como usar seu charminho para chamar a atenção daquela paquera. Poderá sofrer uma decepção provocada pela falta de sinceridade. Boas energias te ajudarão nas investidas, rendendo bons momentos de pegação. Possibilidade de se envolver com alguém do trabalho renderá boas histórias de sedução. Perderá algumas conquistas pela falta de iniciativa associada à timidez. Precisará controlar a teimosia para não ser mal interpretada.

Sexo:

Não faltará imaginação na hora do rala e rola. O importante é sentir prazer, sem frescuras. Totalmente solta, saberá aproveitar cada momento e do seu jeito. Com muito fogo e estando descompromissada, o sexo sem compromisso poderá torná-la refém de uma grande paixão. Uma amizade colorida vai esquentar mais o sexo, despertando novas sensações.

Rituais:

Amor/sexo:

Cozinhe arroz branco, na água sem sal e sem qualquer tempero. Depois, escorra e faça uma bola grande como se fosse uma cabeça com olhos, nariz, boca e ouvidos feitos de caroços de feijão (menos feijão branco) ou milho vermelho. A seguir, escreva o nome da pessoa sete vezes num papel à lápis, e enfie no centro dessa cabeça (bola). Enrole essa cabeça numa roupa íntima sua e enterre-a num vaso com uma roseira plantada. Regue todos os dias dizendo: “Cresce, cresce. Enquanto tu cresces, o amor de (fulano (a)) há de crescer por mim, hoje e sempre”.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Amor e Romance:

Você estará bem empolgada para entrar de cabeça na relação atual, para fazer tudo diferente do passado. Apesar de algumas cobranças sem nexo da pessoa amada, saberá tirar por menos para evitar briguinhas bobas. Terá um rompante em que o ciúme te deixará cega, tornando o romance inconstante e cheio de mágoas. Na fase romântica, haverá grandes chances de engravidar, mesmo sem optar pelo casamento. Recaída com o ex.

Conquista:

Por ser muito parceira, não será fácil encontrar alguém que a complete. Passará alguns dissabores com amiga traíra que vai dar em cima da sua paquera. Um lance mais sério poderá acontecer com o ficante. Totalmente destemida, sucumbirá a algumas tentações, passando o rodo em geral. Experiência com alguém do mesmo sexo despertará novas sensações. Não será desta vez que se deixará levar por uma paixão.

Sexo:

Estará um pouco carente, querendo mais atenção e carinho na intimidade. Não poupará esforços para experimentar novas posições. Faltará sintonia para você se entregar por inteiro. Seu jogo de sedução poderá acabar mal por não saber dosar o lado sado. Brinquedinhos darão um plus na hora H. O tesão poderá diminuir se a curiosidade acabar.

Rituais:

Amor/sexo:

Compre um lenço azul ou uma roupa íntima de cor vermelha para dar de presente para a pessoa. Depois, coloque esse lenço ou roupa num prato de papelão e ponha em cima, bastante folhas de alecrim do campo junto com sete estrelas de anis bem bonitas. Deixe por três dias, próximo ou debaixo da sua cama. A seguir, retire os ingredientes, jogue-os todos numa grama, sacuda bem o lenço ou a roupa para não deixar vestígios. Faça um embrulho bem caprichado com papel de presente e entregue nas mãos da pessoa.

Câncer (21/6 a 21/7)

Amor e Romance:

Sempre desempenhando o papel de carente, continuará fisgando até os mais difíceis corações. A sua inconstância afetiva com mudança de humor poderá assustar o amado, encurtando o tempo do relacionamento. Dedicada ao máximo, saberá fazer a pessoa amada ficar de quatro e cheia de saudade. Não há casamento previsto, já que a sua insegurança não a deixará se entregar por completo. Romance secreto será descoberto e dará o que falar.

Conquista:

Você estará com a vida muito agitada, repleta de atividades extras, encontros, festas, sociais e pegação. Conhecerá uma pessoa que ficará totalmente apaixonada, mas que não irá te corresponder à altura. Ficará muito tentada ao se envolver com uma pessoa comprometida. O romance poderá durar um bom tempo. Por ter a tendência a comparar com o ex, poderá cometer os mesmos erros do passado e acabar afastando um possível e promissor candidato.

Sexo:

Dona de um abraço aconchegante, conseguirá o que quiser a sós. Pegação ao ar livre poderá ser flagrada por alguém conhecido. Viverá uma fase em que o sexo será mais animal do que emocional. Você estará mais carinhosa e cheia de ousadia para experimentar novas posições ou até mesmo, situações. A falta de prevenção poderá trazer problemas sérios.

Rituais:

Amor/sexo:

Compre um melão pequeno, não tire a casca, parta-o no sentido horizontal fazendo duas bandas e retire os caroços deixando cavidades nos dois lados. Escreva o nome da pessoa sete vezes à lápis, num pedaço de folha de caderno, com o seu por cima fazendo um emaranhado. Coloque esse papel em uma das cavidades do melão e cubra-o com uma mistura de rosas amarelas e açúcar cristal. Depois, una as bandas do melão e amarre-o com uma fita azul claro dando um laço. Enterre esse melão debaixo de uma árvore frondosa fazendo suas mentalizações.

Leão (22/7 a 22/8)

Amor e Romance:

Terá uma fase complicada, sem a mesma cumplicidade e carinho com o atual em que poderá terminar. Começará a fazer umas comparações que poderão te deixar saudosista do ex. Uma surpresa romântica te deixará muito feliz, reacendendo o clima da paixão. Por mimar demais o amado, muitas vezes as suas vontades ficarão em segundo plano. Discussões recorrentes vão esfriar o romance, deixando-a confusa sobre o futuro do relacionamento.

Conquista:

Um encontro às escuras não dará certo e você poderá desanimar na busca de um companheiro. Será tentada por um colega de trabalho que já é comprometido. Passará um bom tempo querendo estar sozinha para se curtir e experimentar algumas aventuras. Uma paquera boba poderá se transformar numa grande paixão, com direito até a morarem juntos. A primeira impressão te cegará quanto a verdadeira índole do gatinho.

Sexo:

Por ser destemida, investirá nos encontros em lugares bem inusitados, só para a adrenalina ferver mais a tentação. Algumas vezes, você sentirá sozinha, pois o parceiro não terá a mesma atenção com você. Será presa fácil nas mãos de homens mais experientes, em que terá prazeres memoráveis. Sua energia sexual estará demais.

Rituais:

Amor/sexo:

Cave um buraco debaixo de uma árvore bonita ou de uma palmeira, e coloque dentro um espelho pequeno redondo com o fundo amarelo. Por cima do espelho, coloque duas sementes de girassol, em perfeito estado, simbolizando dois olhos. Cubra esses ‘olhos’ com açúcar cristal misturado com canela em pó. Tampe o buraco com terra, suba em cima e bata o pé direito sete vezes dizendo: “A partir de agora, fulano (a) só terá olhos para mim. Assim seja assim será”.

Virgem (23/8 a 22/9)

Amor e Romance:

Momento maravilhoso para assumir o compromisso e fazer planos futuros. Seu lado indeciso cederá lugar à positividade e a partir daí, o entrosamento estará melhor. Ciúme de um antigo namorado pode colocar o romance atual na berlinda. Intervenção familiar prejudicar seu relacionamento. A cumplicidade e paciência da pessoa amada te trará segurança para superar mágoa passada. Fugidinha com pessoa compromissada te deixará cheio de dúvidas.

Conquista:

Você estará mais tranquila, de bem com você mesma, sem se cobrar. Conhecerá uma pessoa por acaso e passará ótimos momentos com ele. Alguns desencontros acontecerão e você se sentirá angustiada. Pressão familiar fará você ficar confusa e acabar se envolvendo com alguém autoritário e controlador. Fará uma viagem em que viverá uma paixão inusitada. Poderá ter um rolo com amigo de algum familiar, tornando-se o foco das fofocas.

Sexo:

Cheia de ideias, não faltará criatividade na hora do prazer de dar inveja ao Kama Sutra. Saberá domar o amado de forma que ele peça por repeteco. Poderá passar mal com brincadeiras mais abusivas. Será tentada a participar de encontros coletivos, porém poderá ficar gamada pelo parceiro da outra. Tentarão te reprimir por se sentirem inseguros.

Rituais:

Amor/sexo:

Coloque água num copo de liquidificador e bata nove morangos com essência de dama da noite, pétalas de duas rosas vermelhas e uma taça pequena de sidra ou champanhe. Depois, coe tudo, coloque mais meio litro de água com sete gotas de essência de amor-perfeito. Tome primeiro seu belo banho de asseio e, em seguida, jogue esse banho do pescoço para baixo. Vista uma peça íntima preta.

Libra (23/9 a 22/10)

Amor e Romance:

Você estará cansada de ter de repetir sempre a mesmice e o parceiro continuar inerte. Relacionamento com clima tenso e de decisão. Um imprevisto unirá o casal e reacenderá a paixão. Ciúme da pessoa amada te deixará sufocada e impaciente, desencadeando brigas constantes. Precisará compartilhar seus desejos e seus medos para que as emoções sejam mais intensas. Temporada de muito beijo na boca e romantismo.

Conquista:

Passará por um período de incertezas e inseguranças que te deixarão mais reservada. Você se envolverá com um galanteador que tentará te manipular. Momento ideal para tentar se reaproximar de você quem realmente deseja. Você estará com um brilho diferente, despertando a curiosidade dos gatinhos de chegar junto. Uma amiga poderá te colocar numa furada ao te apresentar um cara grudento. Sofrerá uma desilusão, mas será passageira.

Sexo:

Você conhecerá alguém mais jovem que te levará a loucura de tanto prazer. Você se permitirá fazer tudo o que deseja. Deverá ter atenção com certos afrodisíacos, devido aos efeitos colaterais. Em alguns momentos, não conseguirá se soltar, ficando presa a tabus. Seu pique estará a mil e a sua sensualidade deixará o ambiente mais quente ainda.

Rituais:

Amor/sexo:

Escreva o nome da pessoa sete vezes à lápis em um papel branco e sem pauta. Depois, coloque esse papel aberto em cima de uma roupa íntima usada sua. Por cima do papel, coloque duas pimentas malaguetas vermelhas passadas em mel de abelha. Enrole a roupa com tudo fazendo uma trouxinha. A seguir, amarre com um barbante virgem dando sete nós e enterre debaixo de uma planta num jardim.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Amor e Romance:

Você continuará se dedicando muito mais a pessoa amada, se deixando em segundo plano, mas nem por isso será valorizada por ele. Discussão provocada por fofoca poderá ficar mais séria. Boas energias trarão momentos especiais em que será surpreendida. Ótima fase em que a auto estima fará você até inovar no visual e no estilo de roupa. Algumas duras descobertas farão você repensar sobre o relacionamento.

Conquista:

Rodeada pelo clima de sedução, estará tentada a superar seus tabus e investir numa relação diferente. Sua simpatia abrirá oportunidades para um bom papo com pessoas bem interessantes. Uma possível saia justa será difícil de ser resolvida, pois você e sua amiga poderão se apaixonar pela mesma pessoa. Alguns reencontros mexerão com você a ponto de aprontar algumas loucuras. Poderá ser enganada por um malandro espertalhão.

Sexo:

A insegurança em relação ao corpo poderá te deixar travada. Saberá convencer o parceiro a realizar as suas fantasias. Os seus encantos atrelados a sua voz sedutora deixará o gatinho nas suas mãos. Faltará sintonia nas preliminares provocando um mal-estar. A ansiedade do parceiro poderá acelerar todo o processo, gerando frustração.

Rituais:

Amor/sexo:

Pegue uma cebola roxa bonita, descasque-a e parta ao meio fazendo duas bandas. Depois, escreva uma vez o nome da pessoa à lápis, numa tira de papel branco. Dobre-o e coloque em uma das bandas. A seguir, pingue sete gotas de mel de abelha. Una as bandas fechando a cebola, e amarre uma fita vermelha dando um laço. Coloque essa cebola em um vaso de planta, cubra com terra adubada e plante em cima uma muda de comigo-ninguém-pode.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Amor e Romance:

Você não estará muito satisfeita com o relacionamento, mas também faltará confiança para tomar alguma decisão. O envolvimento com alguém bem mais jovem mudará o seu jeito de agir, cobrando-se menos. Gravidez inesperada será muito bem aceita e festejada. Após uma desilusão amorosa, encontrará apoio e carinho nos braços de um amigo. As diferenças com o seu atual estarão mais evidentes e insuportáveis.

Conquista:

Entrará na onda de amigos e viverá uma fase de liberdade total, com direito a muitas aventuras. Obsessão de antigo namorado fará você ser mais exigente, atrapalhando nas novas paqueras. Estará mais charmosa ainda despertando muitos olhares. Você será apresentada a uma pessoa que te conquistará na hora. Passeio com amigos acabará em baixaria devido à confusão provocada pela disputa pela mesma pessoa.

Sexo:

Você estará com grande vigor sexual, não sendo fácil satisfazê-la. Apesar das transas estarem constantes, faltará um ingrediente a mais para apimentar na hora H. Será seduzida por quem menos imaginar, ficando totalmente entregue. Uma paixão poderá nascer de um sexo casual. Ficará muito envolvida com uma nova experiência.

Rituais:

Amor/sexo:

Escreva o nome da pessoa três vezes com o seu por cima em um papel branco fazendo um emaranhado. Cole esse papel em uma palmilha de um sapato ou tênis que você não esteja mais usando. Depois, enrole essa palmilha, amarre com barbante virgem e coloque numa caixa de papelão pequena. Cubra a palmilha com açúcar mascavo misturado com um punhado de erva-doce e cravo-da-índia moído. Depois, enterre essa caixa debaixo de uma árvore.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Amor e Romance:

O relacionamento passará por uma fase bem complicada devido a mentiras. Apoio de um amigo do casal trará a união que estava se desfazendo. Não faltará diálogo para que o clima descontraído prevaleça. Grande chance de deixar o medo de lado e encarar um compromisso. Boas vibrações trarão muita alegria, iniciando uma fase de muito carinho e compreensão. O ciúme poderá te sufocar, quebrando repentinamente o clima de lua de mel.

Conquista:

Não estará muito para baladas, preferindo se isolar um pouco. Sua timidez poderá atrapalhar na hora da conquista, deixando-a paralisada. Sentirá uma forte atração por ficante de uma colega. Com a vida social agitada, não faltarão emoções mais quentes. Uma paquera poderá forçar a barra, criando uma situação tensa. Estará mais tranquila preferindo vários repetecos a se aventurar na azaração. Terá um breve romance com um amigo.

Sexo:

Apesar de estar querendo curtir, não pensará duas vezes em reviver o sexo gostoso como ex. Na hora do rala e rola, a inibição cederá espaço para cenas tórridas de prazer. Terá uma noitada que te deixará nas nuvens. Poderá participar de um encontro às cegas que não acabará muito bem pelo parceiro tentar passar o limite.

Rituais:

Amor/sexo:

Forre um prato de papelão com sete galhos de salsa. A seguir, escreva o nome da pessoa à lápis e coloque por cima dos galhos de salsa. Cozinhe duas batatas doces grandes, retire as cascas e amasse-as fazendo um purê. Depois, modele um coração com as batatas e coloque-o em cima do nome. Faça uma mistura de açúcar cristal com noz-moscada e polvilhe por cima desse coração. Arrie tudo debaixo de uma roseira ou palmeira.

Aquário (21/1 a 19/2)

Amor e Romance:

Romance mais do que fortalecido. Ficará frustrada com assunto relacionado à maternidade. Terá um romance em que será tratada com muito mimo e carinho. Uma discussão boba poderá despertar o lado violento do parceiro. Discordâncias constantes farão com que o romance esfrie aos poucos. A falta de decisão em relação a firmar um compromisso te deixará decepcionada. Poderá ser traída por alguém do convívio em comum de vocês dois.

Conquista:

Beijará muito na boca, mas ficará presa a um ficante. Terá uma fase de tirar o fôlego, em que ficará com quem quiser. O senso de liberdade fará você priorizar a sua individualidade, se isolando um pouco das tentações. Não terá energia suficiente para acompanhar o pique de um paquera fogoso. Você estará mais tranquila, deixando tudo acontecer no seu tempo. Viverá um tórrido lance com parente de amiga.

Sexo:

Com os hormônios acelerados, o tesão estará nas alturas. Deixará a vergonha de lado e irá aproveitar o que seu corpo ansiar. Não faltará sintonia com o parceiro para realizar os jogos mais eróticos. Levará um susto ao se envolver com um gatinho um pouco mais violento. Experimentará um swing em que se deliciará.

Rituais:

Amor/sexo:

Compre numa igreja ou casa de artigos religiosos, um coração de cera oco. Depois, escreva o nome da pessoa quatro vezes, a lápis num papel de seda com o seu por cima fazendo um emaranhado. Dobre esse papel em quatro partes e coloque dentro do coração de cera. Corte um pedaço de melão em cubinhos, misture com açúcar cristal e encha o coração. Depois, lacre com fita adesiva o orifício do coração e enterre-o num vaso com roseira ou debaixo de uma roseira de um jardim.

Peixes (20/2 a 20/3)

Amor e Romance:

Passará por um momento de muita cumplicidade com o parceiro, mas com pouco contato físico. A pressão do trabalho interfira na sua libido. Uma viagem não programada reaproximará vocês, relembrando o tempo de namoro. Gravidez de risco será superada com muita dedicação e amor de ambos. A distância devido à mudança de emprego poderá fará vocês repensarem se realmente eram felizes juntos. A insegurança quanto a assumir um relacionamento mais sério será vencida.

Conquista:

Uma paixão repentina mexerá até com os seus conceitos, te levando a concretizar muitas loucuras. Conhecerá uma pessoa por acaso que te trará muita alegria e jovialidade, mas o romance não seguirá adiante. Será presa fácil na mão de um malandro que sacará a sua carência. Poderá ser flertada pelo chefe, gerando uma pequena confusão interna. A autoestima de altos e baixos influenciará no seu astral para paquera, ficando um período bem na sua.

Sexo :

Muito sensível, você irá facilmente à loucura com os toques na hora certa. Será dominada de um jeito nunca sentido antes, permitindo o próprio corpo ser bem explorado. A química com o parceiro estará numa perfeita combinação, em que não será difícil sentir tanto prazer. Uma mentira descoberta na hora da cama acabará com todo o romantismo.

Rituais:

Amor/sexo:

Desenhe à lápis um coração em uma folha de papel A4. Depois, escreva o nome da pessoa sete vezes com o seu por cima em uma única linha dentro desse coração. A seguir, coloque pétalas de uma rosa vermelha misturadas com folhas de manjericão, açúcar mascavo e erva-doce. Dobre bem esse papel fazendo um embrulhinho, tire a roupa íntima que você está usando no momento desse ritual, enrole nesse embrulho e coloque-o na sua gaveta debaixo de suas roupas íntimas por um dia. Depois, enterre tudo debaixo de uma árvore florida.

TEXTO: Pai Paulo de Oxalá

