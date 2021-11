Grávida é presa suspeita de torturar filha de 1 ano desde que ela nasceu

A prisão aconteceu na casa da mãe da suspeita, localizada na Vila Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

A jovem vai responder por lesão corporal gravíssima e tortura.

Segundo a Polícia Civil, tudo começou no início de setembro deste ano, quando o pai da criança levou a menina até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Oeste), localizada na Região do Barreiro, para ser examinada. Ela estava com dificuldades para andar e reclamava de dores pelo corpo.

O homem, que não morava com a filha, teria dito aos médicos que a mãe da menina contou que ela teria caído de uma escada de dois degraus que ficava na cozinha da casa onde morava.

Segundo a delegada Iara França, pela gravidade dos ferimentos, os médicos desconfiaram da versão e notificaram a polícia.