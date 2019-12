Grávida é ameaçada e agredida a socos e chutes pelo marido

Em cidades do interior do Estado foram registrados pontos de alagamento e moradores tiveram que deixar suas casas provisoriamente nesta quarta-feira (25)

A chuva forte continua fazendo estragos em municípios do Espírito Santo. Após os temporais da véspera do Natal que afetaram sobretudo a Região Metropolitana, esta quarta-feira (25) também registrou chuva intensa em vários pontos do Estado, provocando alagamentos e obrigando moradores a deixarem suas casas.

Em Pinheiros, na Região Norte, bairros inteiros ficaram alagados e muitas casas foram invadidas pela água. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Gilvan Aguiar, disse que foram 40 minutos de chuva forte no início da noite, que afetou sobretudo os bairros Colina e Jundiá.

Gilvan contou que 15 famílias foram particularmente afetadas porque a água entrou em suas casas, e três delas tiveram que deixar o local e procurar abrigo com parentes. Também caíram árvores na estrada que liga Pinheiros a Boa Esperança, mas o serviço para retirada dos galhos estava em fase de conclusão.

No município de Afonso Cláudio, na Região Serrana, a chuva também foi intensa em vários momentos do dia. Moradores entraram em contato com a reportagem mostrando-se preocupados com alagamentos, mas a Defesa Civil municipal não registrou ocorrências graves.

Para esta quinta-feira (26), a previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada em todo o Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com temperatura variando de 16 a 31 ºC.

