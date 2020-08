Grávida é agredida por amante do marido ao ver os dois na cama

Autora sentou em cima da barriga da grávida e a agrediu com tapas e puxões de cabelo

Uma grávida de 41 anos foi agredida pela amante do marido nesta quarta-feira (19) ao flagra-los no quarto da residência do casal, em Campo Grande. O companheiro assistiu as agressões e não fez nada para defender a vítima.

A vítima contou que mantém união com o companheiro e que possui a chaves da casa, sendo que por volta das 22 horas foi até a residência e entrou, chamou pelo nome do marido, mas ele não atendia sendo que percebeu que estava no quarto e ao tentar entrar encontrou a porta fechada batendo para que ele abrisse.

Como demorou para abrir a porta perguntou a ele quem estava no quarto e o homem afirmou que era a diarista e que eles estavam conversando, mas a mulher insistiu em entrar momento em que acabou esbarrando no guarda-roupa e a porta caindo em sua cabeça. O homem, então, pediu para que a diarista chamasse o socorro já que sua mulher estava grávida.

Nesse momento, a vítima conseguiu entrar no banheiro e flagrar a mulher de roupas íntimas. A autora derrubou a grávida na cama, sentou na sua barriga e passou a agredi-la com tapas e puxões de cabelo, o que era assistido pelo companheiro sem que fizesse nada para ajudá-la.

Só depois de dois minutos de agressões, a autora parou e a vítima conseguiu fugir e pedir ajuda ligando para a sua irmã. Na delegacia, ela solicitou medidas protetivas de urgência.

(*Midia Max)