Grávida de quatro meses perde bebê após levar 22 facadas do namorado

Divulgação/PCDF Segundo delegado, homem que esfaqueou Cleudiane dos Santos tinha “ciúmes doentio”.

Uma mulher grávida de quatro meses identificada como Cleudiane dos Santos, 27, perdeu o bebê após ser atacada pelo namorado e levar 22 facadas. O caso aconteceu no último domingo (9) na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal .

O ataque aconteceu enquanto o casal caminhava na rua. O homem, identificado como Fernando Ferreira dos Santos, 32, desferiu as facadas no tórax da companheira. Segundo o jornal Metrópoles , a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estava em estado grave.

Fernando já foi preso por envolvimento por tráfico de drogas e outros crimes. Ele e a companheira estavam em uma churrasco antes do crime e o agressor teria ingerido bebidas alcoólicas. No momento, ele está foragido.

Segundo o delegado Mauro Aguiar, responsável pelo caso, o agressor sentia “ciúmes doentio” e isso teria motivado o crime. “Sentia ciúmes doentio. O motivo da separação foi a agressão do autor com uma mordida no rosto da vítima. Ela não registrou boletim de ocorrência”.