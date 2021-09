Grávida de oito meses, Luiza Possi vai às pressas para o hospital

Instagram Luiza Possi de biquíni

Aos oito meses de gravidez, Luiza Possi passou por uma situação inusitada. A cantora disse que teve que ir correndo para o hospital porque achava que sua bolsa tinha estourado. “De repente, ficou tudo molhado, comecei a gritar que a bolsa estourou. Estou com 32 semanas e isso seria muito ruim.

Liguei pra minha médica, convoquei marido, mãe, filho, todo mundo. Fui pro hospital às pressas! Estava no interior, imagina minha cabeça na viagem? Fui examinada e realmente a bolsa não havia estourado! Graças a Deus. Mas então, o que aconteceu? A conclusão é: sentei no molhado”. Luiza está grávida de seu segundo filho, do casamento com o diretor de TV Cris Gomes – eles já são pais de Lucca, de 2 anos.