Grávida de gêmeos e mãe de 6, mulher relata a rotina da família na quarentena

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Procure expressar-se de forma afetuosa. A Lua segue minguante , combina forças com Marte e Urano. Bom período para investir em atividades criativas, movimentar as energias para diminuir a inquietação. Cresce a vontade de buscar novidades e fugir da rotina, aproveite para atualizar informações. O Sol ingressa em Gêmeos hoje: tem início um bom período para cursos, estudos, divulgações e novos aprendizados. Mas Vênus segue em movimento retrógrado: cuidado com gastos impulsivos e excessos no prazer.

TOURO

Período ideal para restaurar energias, avaliar seu crescimento e determinar quais serão as metas do próximo ciclo lunar, que chegará no dia 22. O Sol ingressa em Gêmeos : aproveite para fazer contatos e pensar em formas de expandir seus ganhos. Vênus e Netuno avisam: atenção para exageros nos gastos, na carência. Comedimento é o antídoto. A Lua encontra Urano em seu signo: aproveite para livrar-se de energias e objetos estagnados. Assim abre espaço para as novidades que estão prestes a chegar.

GÊMEOS

É tempo de exercitar suas habilidades intelectuais e sua capacidade de comunicação para criar abundância. O Sol ingressa hoje em seu signo. A clareza e a confiança tendem a aumentar até a data do seu aniversário. Com a Lua minguante tem um bom período compreender mais sobre si mesmo, repensar a vida, transmutar crenças limitantes e promover uma grande reprogramação mental. Procure interessar-se por boas notícias, para que possa ficar mais inspirado. Vale investir em planejamentos também!

CÂNCER

Agora é hora de alimentar os sonhos, cultivar mais recolhimento e introspecção. A segue Lua minguante e encontra Urano, estimulando a vontade de mudar e inovar. Cresce o interesse em transformar-se, reinventar-se, libertar-se de situações limitantes. Vale praticar a visualização criativa: imaginar seus planos e projetos como se já estiverem acontecendo. Com o ingresso do Sol em Gêmeos, um período mais reflexivo tem início. Propício para rever o ano que passou e deixar velhas coisas para trás, até a data do seu aniversário.

LEÃO

Período ideal para fechamentos, conclusões, esclarecimentos. A Lua nova chega na sexta-feira, até lá aproveite para fazer um balanço do quanto avançou e alimentar novos planos. Esteja aberto para o diálogo e o entrosamento. A curiosidade e inquietação entram em pauta, junto com o ingresso do Sol em Gêmeos. O foco se dirige para a rede de contatos, os estudos, a integração e as atividades ligadas à comunicação. Novos aprendizados e novas tecnologias tornam-se ainda mais estimulantes.

VIRGEM

Bom período para assuntos relacionados à carreira, ideal para demonstrar seus talentos e capacidades. A Lua segue na fase minguante, pedindo também momentos de recolhimento e introspecção. O melhor é deixar a vida fluir sem cobranças, buscar inspiração nas artes e nos assuntos transcendentais. Vale priorizar assuntos, traçar metas, finalizar assuntos pendentes e organizar-se. Vale também fazer uma lista de coisas que deseja conquistar. Novidades estão ativadas após o dia 22, com a Lua nova.

LIBRA

É importante ganhar tempo para refletir, ficar sozinho, sonhar e meditar. Cuidado com a impulsividade nos gastos, procure manter os pés no chão para evitar erros nos investimentos. Procure também valorizar-se, para não dispersar energia em relações e prazeres prejudiciais. É importante também cuidar da saúde e respeitar limites. Com o ingresso do Sol em Gêmeos, boas informações e atualizações garantem seu avanço. Invista conversas leves e informais. Atividades artísticas e criativas estão favorecidas.

ESCORPIÃO

Com a Lua minguante, intuição e sensibilidade ganham evidência. Ao longo da semana vale promover uma boa limpeza nos armários, na mente e nas emoções para renovar as energias. Lua, Marte e Urano se combinam para favorecer a renovação das energias, movimente-se para liberar a ansiedade. O Sol ingressa em Gêmeos: é tempo de prosperar ajudando os outros a prosperarem. Assuntos ligados ao ocultismo, desintoxicação e reinvenção pessoal ganham destaque. Com a Lua nova do dia 22 poderá investir em novos projetos.

SAGITÁRIO

Hoje o Sol ingressa em Gêmeos, signo oposto ao seu: o setor das parcerias e dos relacionamentos ganha destaque. Esteja flexível, procure também desenvolver suas habilidades sociais, pois a força vem de sócios, parceiros e colaboradores. É importante ouvir mais o outro, deixar de lado posturas rígidas e dogmáticas. É importante também dosar expectativas com realismo para evitar ilusões e decepções. Seu foco deve ser a prosperidade de todos.

CAPRICÓRNIO

Procure manter-se aberto e receptivo. Observe, contemple mais, deixe a vida fluir. Ao desacelerar, sua intuição pode indicar o caminho certo a seguir. O Sol ingressa em Gêmeos, favorecendo as atividades ligadas à comunicação. Um bom diálogo pode ser produtivo e inspirador. Contatos, intercâmbios, estudos e leituras podem alimentar a alma e trazer novas compreensões. Além disso, o Sol se combina com Saturno, inspirando mais objetividade para assuntos profissionais e planejamentos.

AQUÁRIO

Reserve tempo para relaxar no início da semana, meditar, ouvir músicas suaves. O Sol ingressa em Gêmeos hoje para ativar a curiosidade. Movimento e dinamismo tendem a crescer ao longo da semana. Trabalhos e atividades que dependam de inspiração criativa também ficam beneficiados. Vale fugir da rotina, buscar novos assuntos, fazer algo inovador, buscar inspiração nas artes e em temas elevados. Se você ainda não se dedica a um passatempo criativo e artístico, vale pensar nessa possibilidade.

PEIXES

Importantes percepções sobre valores entram em pauta. É importante cultivar comedimento, realismo e bom senso para evitar loucuras prejudiciais. É importante pesquisar bem antes de fazer investimentos. Invista em seu equilíbrio emocional, procure relaxar e descansar para manter os níveis de energia. É importante também canalizar sua sensibilidade em atividades artísticas. Uma imaginação vívida pode ser grande aliada para uma vida mais agradável e produtiva. Novos projetos ficam favorecidos a partir de sexta-feira, com a Lua nova.

Para além do horóscopo do dia: