Grávida de Antônio, Izabella Camargo entra em trabalho de parto: ‘Ele está chegando’

A jornalista Izabella Camargo, conhecida pelo carisma e espontaneidade, entrou em trabalho de parto nesta quinta-feira (17), deixando fãs e familiares na expectativa pela chegada do pequeno Antônio.

Com muito bom humor, Izabella compartilhou nas redes sociais o momento intenso e emocionante que vive, brincando com a situação: “Minha mãe foi ali parir o Antônio”, mostrando toda a naturalidade e alegria que está sentindo neste momento tão especial, ao posar com a filha.

A chegada de Antônio marca um capítulo importante na vida da jornalista, que sempre dividiu com seus seguidores os detalhes da gravidez, desde as descobertas, os desafios e as expectativas para a maternidade. Izabella ainda ressaltou a importância do apoio da família e amigos nesse momento único. “É um misto de emoção, ansiedade e muita felicidade. Estou pronta para essa nova aventura!”, disse.