Grávida de 9 meses, bombeira resgata mulher em acidente e dá à luz

Apesar da barriga, ela engatinhou para atender vítima de carro capotado

A história da bombeira Megan Warfield viralizou na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, e acabou nos principais noticiários da TV local após se envolver em um acidente e, mesmo enfrentando os últimos dias de gestação, fazer os primeiros socorros da vítima.

Megan, de 39 anos, se envolveu em um acidente múltiplo e assim que saiu de seu carro notou que outro veículo havia capotado. Inicialmente ela orientou o trânsito par evitar outro acidente

“Eu vi o carro de cabeça para baixo e presumi que alguém estava lá. Eu vi uma mulher presa e comecei a engatinhar para entrar, mas então pensei: ‘O que você está fazendo? Você está grávida de nove meses’”, disse a mulher no programa de TV Today.

A bombeira disse que optou por manter a vítima no lugar, imobilizada, até a chegada dos paramédicos, porque não tinha certeza sobre a extensão de seus ferimentos e a remoção poderia piorá-los. “Foi um evento bastante traumático.”

PARTO

Assim que os paramédicos chegaram, ela resolveu ir ao hospital verificar o estado do bebê porque estava sentindo fortes dores de contração.

Ao chegar ao hospital, soube que o acidente induziu o parte e o choque havia jogado seu bebê para uma posição lateral no útero.

Os médicos quase não acreditaram que ela, no estado avançado de gravidez que estava, havia conseguido agachar no chão para ajudar a vítima do acidente. “Não sei como fiz o que fiz porque as cólicas eram muito fortes. Devo ter ficado com a adrenalina”, disse Megan.

E no último dia 4 ela deu à luz a sua filha, Charlotte, que nasceu forte e sem nenhum problema de saúde.