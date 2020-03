Grávida dando à luz e outras três pessoas morrem em acidente de carro

arrow-options Militância 2020 / Instagram / Reprodução Publicação foi apagada após repercussão

Alunos de uma escola particular do Recife divulgaram, na tarde da quarta-feira (4), uma imagem fazendo saudação nazista dentro de sala de aula. Publicada em um perfil chamado “militância 2020”, a foto mostra um aluno em pé, no lugar do professor, fazendo o sinal enquanto dez outros alunos repetem.

Na legenda da imagem, o perfil cita o nome de um dos alunos e diz que ele é “candidato a orador”. “Ele promete ser o novo Führer da série nessa caminhada para a construção de um novo e inovador Reich”, afirma o post.

A imagem teria sido feita antes do professor entrar em sala de aula e acumulou curtidas e comentários no perfil, que foi apagado logo após a viralização do conteúdo.

Em nota, o colégio Santa Maria afirmou que “não apoia nenhum comportamento que vá de encontro aos valores cristãos, éticos, cidadãos, à preservação da vida, ao respeito a todas as raças, povos e crenças”. A instituição pediu desculpas aos que se sentiram ofendidos e que medidas pedagógicas e educativas foram tomadas.