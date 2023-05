Grave acidente na divisa do ES com RJ deixa bebê de 1 ano morto

A bebê chegou a ser socorrida por populares e foi encaminhada imediatamente a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos

Uma bebê de apenas 1 ano morreu após um grave acidente entre um caminhão e dois carros, na Avenida Dário Viêira Borges, em Bom Jesus de Itabapoana, na divisa com a zona rural de Apiacá, no Sul do Espírito Santo, por volta das 8h deste sábado (20). As informações são do Folha Vitória.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi informada que, em um dos carros, estavam o condutor, que ficou preso às ferragens, e uma mulher, ambos de 32 anos, além dos filhos do casal, uma menino de 9 anos, uma menina de 5 e um bebê, também menina, de apenas 1 ano.

A bebê chegou a ser socorrida por populares e foi encaminhada imediatamente a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade.

A mulher foi encaminhada para o Hospital São José do Calçado, enquanto os demais ocupantes e também o condutor do Fox foram socorridos e levados para o Hospital São Vicente de Paula, em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro.

De acordo com a PM, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e relatou aos policiais que seguia pela rodovia no sentido Bom Jesus x Apiacá, estando o Fox logo atrás dele na mesma mão de direção, e o Ford Ka vinha no sentido contrário.

Ainda segundo o condutor, o motorista do Fox teria tentado iniciar uma ultrapassagem, momento em que o condutor do Ford Ka se assustou e lançou o carro para o lado do caminhão, colidindo com a lateral da cabine e, em seguida, de frente com o outro carro.

A PM afirma que, devido ao estado de saúde dos outros dois condutores, que permaneceram hospitalizados, não foi possível colher as demais versões quanto ao fato.

A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada, mas a família dispensou o serviço de necropsia. O corpo do bebê foi liberado pelo hospital ao serviço funerário.