Grave acidente interdita parcialmente a BR 101 em Pedro Canário

O acidente causou interdição total no km 17,4 da rodovia; trânsito segue no sistema “Pare e Siga”

Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (23), na BR 101, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo. Segundo a Eco101, empresa responsável pela concessão da rodovia, a colisão envolveu um carro de carga química e um caminhão. A ocorrência foi registrada às 13h42.

A empresa informou ainda que a ocorrência está em andamento e equipes da Eco101, do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal estão no local. Ainda não há informações sobre as vítimas.

⚠️Pedro Canário: interdição total no km 17,4. Equipes atendem ocorrência no local. — Eco101 (@_eco101) July 23, 2020

De acordo com a Eco101, o acidente causou interdição total no km 17,4 da rodovia. O trânsito segue em sistema “Pare e Siga”.