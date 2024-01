Grave acidente deixa vítima fatal e 4 feridos na BR 101 Norte

Segundo a PRF, motorista do Fiat Siena – que morreu na batida – tentou uma ultrapassagem, quando colidiu de frente contra um Volkswagen Polo

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma moto matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas, no km 222 da BR 101, no distrito de Pendanga, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, por volta de 15h deste sábado (20). As informações são de A Gazeta e da PRF.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no local da batida morreu o condutor de um Fiat Siena branco, que ainda não foi identificado. Para atendimento à ocorrência, a pista está em pare e siga.