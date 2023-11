Grave acidente deixa uma pessoa morta na zona rural de São Mateus

Na tarde desta quinta-feira (16), um motociclista morreu após se envolver em uma forte colisão com um carro na estrada que liga São Mateus ao Distrito do Nativo.

O acidente aconteceu por volta das 15h, na localidade do bairro Pedra D’água e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Roberto Silvares. O motociclista veio a óbito no local.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento e a dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pela perícia.