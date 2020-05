Grave acidente deixa uma pessoa morta e dois feridos na BR 101 em São Mateus

Um acidente na madrugada deste domingo (31) na lateral da BR 101, na entrada da Avenida Brasil, também conhecida como rua da feira, no Bairro Vila Nova, deixou uma pessoa morta e o Corpo de Bombeiros teve trabalho para retirar das ferragens dois sobreviventes.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e da Eco-101, a vítima fatal do acidente é um homem que chegava para montar sua barraca na feira, que teria sido atropelado pelo Ford Fox cujos ocupantes feridos, um deles o condutor, tentaram evitar o choque com um caminhão que estava manobrando no meio da pista.

Testemunhas informaram que naquele momento a movimentação ainda era pequena com a chegada de feirantes que montam as barracas. Mesmo assim o susto foi grande com o impacto da batida.

Os feridos, mesmo tendo sido retirados das ferragens com várias lesões, estavam lúcidas e foram caminhada para o Hospital Roberto Silvares.

VÍDEO: