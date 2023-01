Grave acidente deixa seis mortes na BR 101 no Norte do ES

Seis pessoas, ainda não identificadas, morreram após uma batida entre dois veículos na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Estado. A batida fronta foi entre um veículo de passeio e um caminhão de carga (cavalo trator com semi reboque). Entre as vítimas está uma criança que chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. As informaçõs são de A Gazeta.