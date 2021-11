Gravação de clipe de Anitta e Pedro Sampaio em Belém rende memes; veja

Reprodução Anitta e Pedro Sampaio em Belém

O lançamento do clipe de Anitta em 2021 rendeu memes nas redes sociais: fãs criaram diversas versões da capa do single “Girl From Rio”. Nesta segunda-feira, a artista gravou um clipe em Belém, capital paraense, e o cenário também gerou suas próprias versões dos internautas.

No mercado Ver-O-Peso, ponto turístico da cidade, a cantora dançou com Pedro Sampaio, que também participa da faixa, na frente da “Barraca da Novinha”, cenário onde foi filmado o vídeo, que ainda não tem data oficial para ser lançado.

Famosos como a ex-BBB Juliette, a atriz Deborah Secco, a apresentadora Sabrina Sato e a cantora MC Rebecca compartilharam nos stories montagens na mesma barraca. No Twitter e no Instagram, as hashtags #BarracaDaNovinha e #AnittaEmBelem reunem montagens de fãs e celebridades. Anitta compartilhou algumas dessas imagens. Confira:

Diretamente do #metaverso , acabei de chegar na Barraca da Novinha 🤭 invejosos dirão que é montagem, mas posso provar. Segue anexo 😂 pic.twitter.com/muWQjn0eZB — Satiko (@iamsatiko) November 30, 2021

















Anitta: “Já são 20:00 horas da noite, OITO HORAS DA NOITE, e só foram gravadas 2 cenas, DUAS CENAS.” #anitta #anittaembelem pic.twitter.com/PeMkwlIkSQ — Di Santiago (@eusantiago_) November 29, 2021

Ainda este ano, a capa do single “Girl From Rio”, música gravada em inglês e com sample de “Garota de Ipanema”, também fez sucesso nas redes sociais com versões de fãs, artistas e até empresas. Na época, o humorista Fábio Porchat, a ex-BBB Lumena Aleluia e até o deputado federal Rodrigo Maia entraram na brincadeira.

Durante a gravação do clipe de Anitta e Pedro Sampaio em Belém nesta segunda-feira, fãs lotaram o mercado Ver-O-Peso para tentar ver os artistas de pertinho.

As celebridades Leona Vingativa e Ruivinha de Marte foram convidadas para participar das gravações. A música deve ser o último lançamento da cantora neste ano de 2021.