Gratuito e online: 5 mil vagas em cursos para mulheres no ES

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é celebrado na próxima segunda-feira (8), e para comemorar a data, o Qualificar ES Mulher On! vai oferecer 5 mil vagas em cursos online e gratuitos para mulheres residentes do Espírito Santo. As inscrições seguem até o dia 19 de março.

Podem se inscrever mulheres que moram em qualquer lugar do Estado, que tenham mais de 16 anos e acesso à internet. São dez opções de cursos disponíveis, e as candidatas poderão escolher dois deles. As inscrições serão por meio do site do Qualificar ES.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Qualificar ES, e as aulas podem ser feitas em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. Os alunos têm acesso a apostilas para download, participam de fóruns de discussão e recebem certificação após a conclusão dos cursos.

A oferta é uma parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, que realiza o Programa Qualificar ES, com a Vice-Governadoria do Estado, que desenvolve o Programa Agenda Mulher.

“Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu quero dizer para as mulheres e meninas do Espírito Santo, que essa é uma grande oportunidade! O Agenda Mulher, junto do Qualifica ES Mulher, oferece 5.000 vagas de cursos totalmente gratuitos. Digo sempre que tenho muito orgulho de ser a primeira mulher vice-governadora do Espirito Santo, porque eu soube aproveitar o meu lugar de fala. Aproveite e abrace essa chance como possibilidade de mudança e se qualifique”, disse a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes.

O secretário de Estado da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Tyago Hoffmann, comentou sobre a oferta das vagas no Dia Interacional da Mulher: “essa é uma forma de continuar o objetivo da Secti e da Vice-Governadoria no empoderamento da mulher capixaba. Celebrar uma data tão importante e marcante não só para as mulheres, mas para todos nós, oferecendo cursos gratuitos e a distância é incentivar a independência da mulher por meio do conhecimento e da geração de renda”, pontuou.

Veja as opções de cursos:

CURSOS QUALIFICAR ES MULHER ON-LINE

• Assistente de tecnologia da Informação – 120h 500 vagas

• Auxiliar Administrativo – 120h / 500 vagas

• Bolos e suas variações – 120h / 500 vagas

• Costura – 120h / 500 vagas

• Empreendedorismo e Inovação – 120h / 500 vagas

• Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas – 120h / 500 vagas

• Maquiagem – 120h / 500 vagas

• Marketing Digital para seu negócio – 120h / 500 vagas

• Segurança do Trabalho – 120h / 500 vagas

• Word e Excel – 120h / 500 vagas