FreePik Gratidão é a chave para abrir portas com a Lei da Atração

Celebrado no dia 21 de setembro, o Dia Mundial da Gratidão é uma data para lembrar as pessoas da importância de reconhecer e apreciar as virtudes em suas próprias vidas. Por outro lado, a Lei da Atração é uma filosofia que afirma que os pensamentos e emoções têm o poder de atrair eventos e circunstâncias semelhantes às que desejamos. E juntos, esses dois movimentos podem desenvolver uma grande sinergia, abrindo portas para a realização de sonhos e objetivos.

De acordo com William Sanches, terapeuta, escritor e especialista em comportamento humano e programação neurolinguística, a gratidão é o primeiro passo na aplicação eficaz da Lei da Atração. “Quando somos genuinamente gratos pelo que já temos, emitimos uma vibração positiva que atrai ainda mais coisas. É como se a gratidão fosse a semente que plantamos no solo fértil da mente e a Lei da Atração a água que faz crescer esse grão”, revela.

As boas vibrações são, muitas vezes, responsáveis pela possibilidade de alcançar grandes conquistas. “A gratidão é uma emoção positiva poderosa. Quando as pessoas se sentem gratas, suas energias se tornam mais favoráveis, o que atrai experiências e pessoas igualmente positivas para suas vidas. Isso fortalece o aspecto magnético da Lei da Atração”, pontua Sanches.

Eliminar os bloqueios da mente e manter o foco nas verdadeiras possibilidades é um passo favorável para ver os benefícios que essas filosofias podem oferecer. “Ao praticar a gratidão diariamente, concentramos a atenção no que está funcionando em nossas vidas e, consequentemente, mantemos um estado mental mais otimista. Muitas vezes, as crenças limitantes e emoções negativas podem atuar como bloqueios e a gratidão ajuda a superar esses obstáculos”, relata.

Vale lembrar que a gratidão não apenas melhora a mentalidade, mas também influencia as interações com o mundo. “Pessoas mais gratas emitem uma energia capaz de abrir portas para oportunidades sociais e profissionais. No entanto, para colher esses benefícios, é essencial que esse sentimento seja externado de forma diária”, declara o especialista.

Para Sanches, existem algumas formas capazes de facilitar o incorporamento da gratidão. “Reservar alguns minutos todos os dias para reconhecer coisas pelas quais somos gratos é o primeiro passo. Mas não devemos nos limitar a um sentimento interno. Expressar isso para outras pessoas cria um ciclo positivo de troca de energia. O mais importante, entretanto, é imaginar-se alcançando seus objetivos enquanto sente uma profunda gratidão”, aconselha.

A gratidão e a Lei da Atração são duas forças poderosas que, quando combinadas, podem desencadear uma jornada de transformação pessoal notável. “Portanto, neste Dia Mundial da Gratidão, é importante cultivar esse sentimento e entender como essa prática pode ajudar a manifestar nossas aspirações e sonhos mais profundos”, finaliza.

Fonte: Mulher