Grant Imahara, do “Caçadores de Mitos”, morre aos 49 anos

Reprodução Alok, Ravi e Romana





Ravi, filho de Romana Novais com o DJ Alok, nasceu em janeiro deste ano , mas o casal já está esperando um novo bebê. Segundo anunciou a blogueira em seu Instagram nesta terça-feira (14), o irmãozinho mais novo deve nascer também em janeiro, mas em 2021.

“Ravizinho foi promovido a irmão mais velho!”, comemorou Romana. “Muito desejado(a), tínhamos o sonho de que as crianças tivessem pouca diferença de idade, mas não imaginei que Deus planejaria tão perfeitamente ao ponto da data prevista para a chegada do próximo bebê ser no mesmo dia do nascimento do Ravi”, revelou ela.

“Estamos com o coração cheio de amor e explodindo de felicidade… queríamos dividir essa alegria com vocês!”, finalizou.